Μια αγέλη 15 ελεφάντων που διέφυγε από καταφύγιο τον περασμένο Απρίλιο, προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές σε καλλιέργειες και ιδιοκτησίες στη νοτιοδυτική Κίνα.



Οι ελέφαντες ποδοπάτησαν καλλιέργειες, έφαγαν ολόκληρες σοδειές καλαμποκιού, κατέστρεψαν αποθήκες και αχυρώνες, άδειασαν μια δεξαμενή νερού, αφήνοντας πίσω τους αποτύπωμα καταστροφής 500 χιλιομέτρων και πλήθος ανήσυχων χωρικών για τα σπαρτά τους.



Σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο CCTV, απο τα μέσα Απριλίου, οι ελέφαντες έχουν καταστρέψει περίπου 140 στρέμματα γης προκαλώντας ζημιές που ξεπερνούν το 1 εκατ. δολάρια.



Οι ντόπιοι επιχειρηούν να κατευθύνουν τους ελέφαντες μακριά από κατοικημένες περιοχές, στήνοντας μπλόκα με φορτηγά και δελεάζοντάς τους με φαγητό.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματίες.

🇨🇳🐘 Measures taken to keep migrating #elephants away from residential zones in #Yunnan.

🇨🇳🐘 #云南 #野象“旅行团”近日一路北迁,有关部门采取措施全力防范象群迁徙带来的公共安全隐患,确保人象安全。

by 吴歌 via CGTN pic.twitter.com/DDfH26nY2b