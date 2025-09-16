Νέες αποκαλύψεις στην υπόθεση Κερκ: Tο σημείωμα του Ρόμπινσον και οι αντιδράσεις των γονιών του

Η υπόθεση της δολοφονίας του ακροδεξιού σχολιαστή και επικεφαλής του Turning Point USA, Τσάρλι Κερκ, παίρνει νέες διαστάσεις μετά τις αποκαλύψεις του εισαγγελέα της κομητείας Γιούτα, Τζεφ Γκρέι.

Στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, παρουσίασε λεπτομέρειες που σκιαγραφούν με μεγαλύτερη σαφήνεια τα γεγονότα πριν και μετά τον πυροβολισμό που σόκαρε την πανεπιστημιούπολη του Utah Valley. Κομβικό στοιχείο της δικογραφίας είναι ένα σημείωμα που, σύμφωνα με τις αρχές, άφησε ο Ρόμπινσον στον συγκάτοικό του. Ο συγκάτοικος, με τον οποίο διατηρούσε ρομαντική σχέση και ο οποίος είναι σε διαδικασία φυλομετάβασης, βρήκε το χαρτί κάτω από πληκτρολόγιο υπολογιστή. «Είχα την ευκαιρία να βγάλω από τη μέση τον Τσάρλι Κερκ και θα το κάνω», έγραφε ο Ρόμπινσον. Ο συγκάτοικος απάντησε σε μήνυμα: «Τι; Αστειεύεσαι».

Η επικοινωνία συνεχίστηκε μέσω κινητού, την ώρα που ο Ρόμπινσον προσπαθούσε να αποφύγει την αστυνομία. «Έχω βαρεθεί το μίσος του. Κάποιο μίσος δεν μπορείς να το διαπραγματευτείς», έγραψε, αναφερόμενος στον Κερκ. Σε άλλο μήνυμα ενημέρωνε: «Πάω να προσπαθήσω να το ξαναβρώ», μιλώντας για το τουφέκι που είχε εγκαταλείψει σε δασώδη περιοχή. Λίγο αργότερα πρόσθεσε: «Ανησυχώ τι θα κάνει ο γέρος μου αν δεν επιστρέψω το τουφέκι του παππού».

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, ο Ρόμπινσον αναφέρθηκε και στις χαραγμένες φράσεις που βρέθηκαν στις σφαίρες, λέγοντας πως «είναι κυρίως memes». Σε μεταγενέστερη επικοινωνία προανήγγειλε ότι θα παραδοθεί, ζητώντας από τον συγκάτοικό του να μη μιλήσει σε δημοσιογράφους και να απευθυνθεί σε δικηγόρο.

Πώς οι γονείς οδήγησαν στην παράδοση του Ρόμπινσον

Καθοριστικό ρόλο στην παράδοση του δράστη έπαιξαν οι ίδιοι του οι γονείς. Η μητέρα του Ρόμπινσον είδε πλάνα στις ειδήσεις και αναγνώρισε τον γιο της. Τον κάλεσε στο τηλέφωνο και εκείνος απάντησε ότι ήταν άρρωστος και στο σπίτι. Όταν ενημέρωσε τον πατέρα, κι εκείνος συμφώνησε ότι ο ύποπτος έμοιαζε με τον γιο τους και θυμήθηκε ότι το όπλο στα πλάνα ταίριαζε με αυτό που είχε χαρίσει στον Ρόμπινσον.

Ο πατέρας του τού έστειλε μήνυμα ζητώντας φωτογραφία του όπλου, χωρίς να πάρει απάντηση. Σε τηλεφωνική συνομιλία που ακολούθησε, ο Ρόμπινσον υπαινίχθηκε ότι ήταν ο δράστης και είπε πως θα προτιμούσε να «τελειώσει» τη ζωή του παρά να πάει φυλακή. Τελικά, με την παρέμβαση οικογενειακού φίλου, οι γονείς τον έπεισαν να παραδοθεί στις αρχές.

Το όπλο και τα «χαραγμένα memes»

Στην παρακείμενη δασώδη περιοχή οι ερευνητές εντόπισαν επαναληπτικό τουφέκι με χειροκίνητο κλείστρο, τυλιγμένο σε πετσέτα. Στον γεμιστήρα υπήρχαν τρεις αχρησιμοποίητες και μία χρησιμοποιημένη σφαίρα. Οι χαραγμένες φράσεις περιλάμβαναν μεταξύ άλλων «Hey fascist! Catch!», «Oh bella ciao» και «If you read this, you are gay lmao». Η πετσέτα και οι κάλυκες εξετάστηκαν σε εργαστήριο, όπου βρέθηκε DNA που ταυτίζεται με τον Ρόμπινσον.

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας δείχνουν τον 22χρονο να μπαίνει στην πανεπιστημιούπολη λίγο πριν το μεσημέρι, φορώντας μαύρη μπλούζα με αμερικανική σημαία, καπέλο και γυαλιά ηλίου. Σύμφωνα με τους ερευνητές, περπατούσε με παράξενη κίνηση, με το δεξί του πόδι σχεδόν άκαμπτο, ένδειξη ότι είχε κρύψει το όπλο μέσα στο παντελόνι του. Μετά τον πυροβολισμό, κάμερα κατέγραψε έναν άνδρα να εγκαταλείπει την ταράτσα κρατώντας το τουφέκι, το οποίο του έπεσε στο έδαφος καθώς πήδηξε κάτω. Το ξαναπήρε και κατευθύνθηκε προς τη δασώδη περιοχή.

Ο Τσάρλι Κερκ, 31 ετών και στενός σύμμαχος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, δέχθηκε σφαίρα στον λαιμό την ώρα που απαντούσε σε ερώτηση για τις μαζικές επιθέσεις με δράστες τρανς άτομα. Η σφαίρα πέρασε ξυστά από άλλα άτομα, ανάμεσά τους και παιδιά, προτού τον πλήξει θανάσιμα. Ο Κερκ κατέρρευσε αμέσως και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η ιατροδικαστική έκθεση εκκρεμεί.

Οι κατηγορίες και η θανατική ποινή

Στον Ρόμπινσον απαγγέλθηκαν συνολικά επτά κατηγορίες: ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη χρήση όπλου, δύο πράξεις παρεμπόδισης της Δικαιοσύνης (μετακίνηση όπλου και καταστροφή ρούχων), δύο πράξεις αλλοίωσης μαρτυρίας (ζήτησε από τον συγκάτοικό του να διαγράψει μηνύματα και να μη μιλήσει στην αστυνομία) και διάπραξη βίαιου εγκλήματος παρουσία ανηλίκων.

Ο εισαγγελέας Τζεφ Γκρέι ανακοίνωσε ότι θα επιδιώξει την επιβολή της θανατικής ποινής. «Δεν παίρνω αυτήν την απόφαση ελαφρά τη καρδία», τόνισε, περιστοιχισμένος από συνεργάτες του και στελέχη της τοπικής αστυνομίας.

Ο Ρόμπινσον παραμένει προφυλακισμένος χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης. Οι αρχές έχουν ανακρίνει συγγενείς του και εκτέλεσαν ένταλμα έρευνας στο οικογενειακό του σπίτι, περίπου 385 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από το σημείο της επίθεσης.

