ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Τάιλερ Ρόμπινσον: Κατηγορήθηκε επίσημα για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ

Ο Ρόμπινσον βαρύνεται με επτά κατηγορίες, για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοκατοχή και παρεμπόδιση της Δικαιοσύνης, μεταξύ άλλων

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Tyler Robinson: Κατηγορήθηκε επίσημα για τη δολοφονία του Charlie Kirk Facebook Twitter
0

Στον 22χρονο Τάιλερ Τζέιμς Ρόμπινσον από την Ουάσινγκτον της Γιούτα απαγγέλθηκαν σήμερα κατηγορίες για τη δολοφονία του ακροδεξιού σχολιαστή και διαδικτυακού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, λίγο πριν από την πρώτη του εμφάνιση στο δικαστήριο.

Ο εισαγγελέας της κομητείας, Jeff Gray, ανακοίνωσε ότι η υπόθεση θα διωχθεί ως υπόθεση θανατικής ποινής. «Δεν παίρνω αυτήν την απόφαση ελαφρά τη καρδία», τόνισε, περιστοιχισμένος από περίπου 20 συνεργάτες του και στελέχη της τοπικής αστυνομίας.

Η αρχική προσδοκία ήταν ότι ο Robinson θα κατηγορούνταν για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη χρήση όπλου και παρεμπόδιση της Δικαιοσύνης.

Τελικά, το κατηγορητήριο επεκτάθηκε και περιλαμβάνει συνολικά επτά αδικήματα:

  • ανθρωποκτονία από πρόθεση (aggravated murder)

  • παράνομη χρήση όπλου (felony discharge of a firearm)

  • παρεμπόδιση της Δικαιοσύνης με μετακίνηση όπλου

  • παρεμπόδιση της Δικαιοσύνης με καταστροφή ρούχων

  • αλλοίωση μαρτυρίας: ζήτησε από συγκάτοικό του να διαγράψει μηνύματα

  • αλλοίωση μαρτυρίας: υπέδειξε στον ίδιο συγκάτοικο να μη μιλήσει στην αστυνομία

  • διάπραξη βίαιου εγκλήματος παρουσία ανηλίκων

Ο Kirk, 31 ετών και στενός σύμμαχος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σκοτώθηκε την Τετάρτη όταν δέχθηκε σφαίρα στον λαιμό στη διάρκεια εκδήλωσης στο πανεπιστήμιο Utah Valley. Το περιστατικό προκάλεσε πανικό στους παρευρισκόμενους και κινητοποίησε εκτεταμένη επιχείρηση του FBI.

Ο Robinson παραμένει προφυλακισμένος χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης. Οι αρχές έχουν ανακρίνει συγγενείς του και εκτέλεσαν ένταλμα έρευνας στο οικογενειακό του σπίτι, περίπου 385 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από το σημείο της επίθεσης.

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ο Έλον Μασκ αγόρασε μετοχές της Tesla αξίας 1 δισ. δολαρίων - Μπορεί να γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος;

Διεθνή / Ο Έλον Μασκ αγόρασε μετοχές της Tesla αξίας 1 δισ. δολαρίων - Μπορεί να γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος;

Ο CEO της Tesla δείχνει αισιόδοξος για το μέλλον της εταιρείας, η επιτυχία της οποίας θα μπορούσε να τον μετατρέψει στον πρώτο τρισεκατομμυριούχο στην ιστορία, υπό προϋποθέσεις
LIFO NEWSROOM
Συνάντηση Καρόλου - Τραμπ: Ο βασιλιάς θα ψάξει ευήκοα ώτα σε έναν «αντι-περιβαλλοντιστή» πρόεδρο

Διεθνή / Η δεύτερη απόπειρα του βασιλιά Καρόλου να πείσει τον Τραμπ για την κλιματική κρίση

Ο Βασιλιάς Κάρολος επιχειρεί ξανά να πείσει τον Ντόναλντ Τραμπ για την ανάγκη δράσης απέναντι στην κλιματική αλλαγή, σε μια κρίσιμη συνάντηση στο Ουίνδσορ - Τι ειπώθηκε, πώς αντέδρασε ο Τραμπ και γιατί αυτή η συνομιλία μπορεί να καθορίσει το μέλλον του πλανήτη
LIFO NEWSROOM
Στο στόχαστρο των ΗΠΑ ο Πειραιάς: Εκστρατεία ενάντια στην κυριαρχία της Κίνας στα λιμάνια παγκοσμίως

Διεθνή / Στο «στόχαστρο» των ΗΠΑ ο Πειραιάς: Εκστρατεία ενάντια στην κυριαρχία της Κίνας στα λιμάνια παγκοσμίως

Οι ΗΠΑ βάζουν στο στόχαστρο την κινεζική παρουσία στον Πειραιά, με σχέδιο περιορισμού της COSCO και ανάκτησης του γεωπολιτικού ελέγχου του μεγαλύτερου λιμανιού της Ελλάδας
LIFO NEWSROOM
Νετανιάχου: Πρέπει να κάνουμε το Ισραήλ «υπερ-Σπάρτη»

Διεθνή / Νετανιάχου: Πρέπει να κάνουμε το Ισραήλ «υπερ-Σπάρτη» - Τι σημαίνει αυτό

Σε ομιλία του ο Νετανιάχου προειδοποίησε ότι η χώρα θα πρέπει να γίνει μια «υπερ-Σπάρτη», προδιαγράφοντας το ενδεχόμενο ενός στρατιωτικοποιημένου, αυτοδύναμου μέλλοντος, με λιγότερες εμπορικές συναλλαγές με τον υπόλοιπο κόσμο
LIFO NEWSROOM
Ο Τραμπ καταθέτει αγωγή 15 δισ. δολαρίων κατά των New York Times

Διεθνή / Ο Τραμπ καταθέτει αγωγή 15 δισ. δολαρίων κατά των New York Times

Ο πρόεδρος κατηγόρησε την εφημερίδα ότι λειτουργεί ως «εικονικό φερέφωνο της ριζοσπαστικής αριστεράς και του Δημοκρατικού Κόμματος», επικαλούμενος μεταξύ άλλων την υποστήριξή της προς την Κάμαλα Χάρις στις εκλογές του 2024
LIFO NEWSROOM
 
 