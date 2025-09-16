Τάιλερ Ρόμπινσον: Κατηγορήθηκε επίσημα για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ

Στον 22χρονο Τάιλερ Τζέιμς Ρόμπινσον από την Ουάσινγκτον της Γιούτα απαγγέλθηκαν σήμερα κατηγορίες για τη δολοφονία του ακροδεξιού σχολιαστή και διαδικτυακού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, λίγο πριν από την πρώτη του εμφάνιση στο δικαστήριο.

Ο εισαγγελέας της κομητείας, Jeff Gray, ανακοίνωσε ότι η υπόθεση θα διωχθεί ως υπόθεση θανατικής ποινής. «Δεν παίρνω αυτήν την απόφαση ελαφρά τη καρδία», τόνισε, περιστοιχισμένος από περίπου 20 συνεργάτες του και στελέχη της τοπικής αστυνομίας.

Η αρχική προσδοκία ήταν ότι ο Robinson θα κατηγορούνταν για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη χρήση όπλου και παρεμπόδιση της Δικαιοσύνης.

Τελικά, το κατηγορητήριο επεκτάθηκε και περιλαμβάνει συνολικά επτά αδικήματα:

ανθρωποκτονία από πρόθεση (aggravated murder)

παράνομη χρήση όπλου (felony discharge of a firearm)

παρεμπόδιση της Δικαιοσύνης με μετακίνηση όπλου

παρεμπόδιση της Δικαιοσύνης με καταστροφή ρούχων

αλλοίωση μαρτυρίας: ζήτησε από συγκάτοικό του να διαγράψει μηνύματα

αλλοίωση μαρτυρίας: υπέδειξε στον ίδιο συγκάτοικο να μη μιλήσει στην αστυνομία

διάπραξη βίαιου εγκλήματος παρουσία ανηλίκων

Ο Kirk, 31 ετών και στενός σύμμαχος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σκοτώθηκε την Τετάρτη όταν δέχθηκε σφαίρα στον λαιμό στη διάρκεια εκδήλωσης στο πανεπιστήμιο Utah Valley. Το περιστατικό προκάλεσε πανικό στους παρευρισκόμενους και κινητοποίησε εκτεταμένη επιχείρηση του FBI.

Ο Robinson παραμένει προφυλακισμένος χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης. Οι αρχές έχουν ανακρίνει συγγενείς του και εκτέλεσαν ένταλμα έρευνας στο οικογενειακό του σπίτι, περίπου 385 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από το σημείο της επίθεσης.