Υπουργός της κυβέρνησης της Νέας Ζηλανδίας έγινε το τελευταίο «θύμα» μιας ατυχούς τηλεοπτικής στιγμής, με πρωταγωνιστή το γιο της.

Κατά τη διάρκεια ζωντανής τηλεοπτικής συνέντευξής της μέσω Zoom, την Κάρμελ Σεπουλόνι διέκοψε ο γιος της, ο οποίος εισέβαλε στο δωμάτιο με σκανδαλιάρικο βλέμμα και κρατώντας ένα καρότο σε σχήμα... σχεδόν φαλλού.



«Η στιγμή που δίνεις ζωντανή συνέντευξη μέσω Zoom και ο γιος σου μπαίνει στο δωμάτιο φωνάζοντας και κρατώντας ένα παραμορφωμένο καρότο σε σχήμα ανδρικού μορίου. Ναι, σχεδόν παλέψαμε για το καρότο στην κάμερα και, ναι, τώρα γελάω γι'αυτό, όμως τότε δεν γελούσα» έγραψε στο Twitter η υπουργός Κοινωνικής Ανάπτυξης.

That moment when you’re doing a LIVE interview via Zoom & your son walks into the room shouting & holding a deformed carrot shaped like a male body part. 🙄🤦🏽‍♀️ Yes, we were almost wrestling over a carrot on camera, and yes, I’m laughing about it now but wasn’t at the time! 🥴 pic.twitter.com/oUbcpt8tSu