Μια μικρή «γιορτή» στήθηκε στο Twitter μετά από ένα live γλωσσικό ολίσθημα του υπουργού που είναι υπεύθυνος για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού στη Νέα Ζηλανδία.

Την Κυριακή, ο Κρις Χίπκινς ενημέρωνε σε ζωντανή μετάδοση το έθνος για τα αυξανόμενα κρούσματα κορωνοϊού στην κοινότητα, όταν αναγνώρισε πόσο δύσκολο είναι για τους Νεοζηλανδούς να τηρούν τις μεταξύ τους αποστάσεις ,όταν βγαίνουν έξω από το σπίτι για να «ανοίξουν τα πόδια τους».

«Είναι δύσκολο για πολίτες σε περιοχές μεγάλης πυκνότητας να βγουν έξω και να ανοίξουν τα πόδια τους, όταν περιστοιχίζονται από άλλους ανθρώπους».

Ο γενικός διευθυντής δημόσιας υγείας, Δρ. Άσλεϊ Μπλούμφιλντ, ένας κατά τα άλλα πολύ συγκρατημένος άνθρωπος, που στεκόταν εκείνη την στιγμή δίπλα στον υπουργό και δεν κατάφερε να συγκρατήσει έναν μορφασμό.

Όταν ο Χίπκινς κατάλαβε λίγο αργότερα τι είχε πει, σχολίασε ότι θα πήγαινε να τεντώσει τα πόδια του και προεξόφλησε πως «θα σπάσουν πλάκα μαζί του αργότερα». Η αίθουσα με τους ρεπόρτερ υγείας σείστηκε από γέλια.

Η Νέα Ζηλανδία είναι για την ώρα σε εθνικό lockdown προσπαθώντας να αντιμετωπίσει την νέα έξαρση της μετάλλαξης Δέλτα, αλλά αυτό δεν εμπόδισε τους Νεοζηλανδούς να αστειευτούν καλοπροαίρετα με τον υπουργό τους στο Twitter.

«Είμαι απλώς εδώ έξω, ακούγοντας την κυβέρνησή μου»

Just out here listening to my government pic.twitter.com/jhdaNF5B77

«Άνθρωποι στην Αοτεαρόα, απλώς ακολουθούν τις ιατρικές συμβουλές της κυβέρνησης»

People across Aotearoa, just following the medical advice from the govt.#COVID19 #Covid19nz #SpreadYourLegs pic.twitter.com/ozOR5dHZEg