Νέα κρίσιμη συνάντηση Ζελένσκι με Τραμπ για την Ουκρανία - Οι λεπτομέρειες

Σήμερα πραγματοποιείται η νέα κρίσιμη συνάντηση του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε πως θα έχει συνομιλίες με Ευρωπαίους ηγέτες μετά τη συνάντηση με τον Τραμπ, καθώς το Κίεβο επιδιώκει να βρεθεί σε ισχυρότερη θέση προκειμένου να αποτρέψει τη Ρωσία από το να συνεχίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι μίλησε με ορισμένους εταίρους της Ουκρανίας ώστε να συντονίσουν τις προτεραιότητες στο διπλωματικό πεδίο. «Μετά τη συνάντηση με τον πρόεδρο (των ΗΠΑ) Τραμπ, θα συνεχίσουμε τη συζήτηση», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram.

Σε ηχητικά μηνύματα που έστειλε χθες στους δημοσιογράφους, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας που προσφέρει η Ουάσινγκτον είναι το κλειδί για τη διασφάλιση της ειρήνης και ότι το εύρος αυτών των εγγυήσεων εξαρτάται από το τι είναι πρόθυμος να προσφέρει ο Τραμπ.

Πάντως, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε χθες ότι η Μόσχα βλέπει ότι το Κίεβο δεν βιάζεται να τερματίσει τον πόλεμο με ειρηνικά μέσα, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων ‌Interfax.

Ο Πούτιν τόνισε ότι αν η Ουκρανία δεν επιθυμεί να επιλύσει τον πόλεμο ειρηνικά, τότε η Ρωσία θα επιλύσει όλους τους στόχους της «ειδικής στρατιωτικής της επιχείρησης» διά της ισχύος, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ο Ζελένσκι ενημέρωσε τους Ευρωπαίους συμμάχους του για τη συνάντηση με Τραμπ

Στο μεταξύ, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων από την Ευρώπη και τον Καναδά καθώς και οι ηγέτες του ΝΑΤΟ και της ΕΕ διαβεβαίωσαν την Ουκρανία για την πλήρη υποστήριξή τους και τόνισαν ότι θα εργαστούν σε στενό συντονισμό με τις ΗΠΑ για μια βιώσιμη και δίκαιη ειρήνη στην Ουκρανία, επισημαίνεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε η καγκελαρία, μετά την τηλεφωνική επικοινωνία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων και εκπροσώπους από την ΕΕ και το ΝΑΤΟ που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ο Ζελένσκι, ο οποίος ήταν καθ'οδόν για τις ΗΠΑ, ενημέρωσε τους ηγέτες σχετικά με τις επικείμενες ειρηνευτικές συνομιλίες του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. «Αυτή τη στιγμή πετάμε για τη Φλόριντα, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καθ' οδόν, θα κάνουμε μια στάση στον Καναδά. Θα έχω μια συνάντηση με τον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ. Μαζί, σχεδιάζουμε να πραγματοποιήσουμε διαδικτυακές συνομιλίες με ευρωπαίους ηγέτες», δήλωσε χθες ο Ζελένσκι.

Ο Μαρκ Κάρνεϊ καταδίκασε τη «βαρβαρότητα» των ρωσικών επιθέσεων που έγιναν κατά τη διάρκεια της νύχτας Παρασκευής προς Σάββατο στο Κίεβο και ο Καναδός πρωθυπουργός τόνισε ότι οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία απαιτεί «μια Ρωσία πρόθυμη να συνεργαστεί», υποδεχόμενος τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Καναδά.

«Έχουμε τα μέσα και τη δυνατότητα (να επιτύχουμε) μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη στην Ουκρανία, αλλά αυτό απαιτεί μια Ρωσία πρόθυμη να συνεργαστεί», είπε σε δημοσιογράφος ο Καναδός πρωθυπουργός μιλώντας πλάι στον Ζελένσκι στο Χάλιφαξ.

Ο Κάρνεϊ καταδίκασε επίσης τη «βαρβαρότητα που είδαμε χθες το βράδυ» στις ρωσικές επιθέσεις κατά της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Παράλληλα ο Καναδός πρωθυπουργός ανακοίνωσε επιπλέον οικονομική βοήθεια ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων καναδικών δολαρίων για την Ουκρανία.

Με ανάρτησή τους στο Χ ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δηλώνουν ότι είχαν επικοινωνία με τους Ευρωπαίους ηγέτες και τον Ουκρανό πρόεδρο, «προκειμένου να συντονιστούμε ενόψει της συνάντησης του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

«Οι πρόσφατες αποφάσεις της ΕΕ έχουν ως στόχο να κάνουν την Ουκρανία ισχυρότερη μέσα από την εξασφάλιση της χρηματοδότησης για τις ανάγκες της Ουκρανίας για τα επόμενα δύο χρόνια, την ακινητοποίηση των ρωσικών παγωμένων περιουσιακών στοιχείων μακροπρόθεσμα και την παράταση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, με περαιτέρω μέτρα σε εξέλιξη εάν χρειαστεί. Μια ισχυρή και ευημερούσα Ουκρανία στην ΕΕ αποτελεί βασική εγγύηση ασφάλειας. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για μια ισχυρή και διαρκή ειρήνη για την Ουκρανία, σε στενή συνεργασία με τους Αμερικανούς εταίρους μας», δηλώνει ο Κόστα.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν από την πλευρά της, δηλώνει ότι «χαιρετίζουμε όλες τις προσπάθειες που οδηγούν στον κοινό μας στόχο - μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη που διαφυλάσσει την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας. Και αυτό ενισχύει τις δυνατότητες ασφάλειας και άμυνας της χώρας, ως αναπόσπαστο μέρος της ασφάλειας της ηπείρου μας. Το 2026, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να ασκεί πίεση στο Κρεμλίνο, να διατηρεί την υποστήριξή μας προς την Ουκρανία και να εργάζεται εντατικά για να συνοδεύσει την Ουκρανία στην πορεία της προς την ένταξή της στην ΕΕ».

Την ανάγκη η επίτευξη της ειρήνης στην Ουκρανία να συνοδευτεί από ισχυρές και μόνιμες εγγυήσεις ασφαλείας υπογράμμισε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε, από κοινού με άλλους ευρωπαίους ιθύνοντες, με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ο οποίος θα συναντηθεί στις ΗΠΑ με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Ελιζέ, στόχος της συνομιλίας ήταν η έκφραση προς τον Ουκρανό πρόεδρο της υποστήριξης τόσο της Ευρώπης όσο και του Καναδά ενόψει των συνομιλιών που θα έχει με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της προεδρίας της Γαλλικής Δημοκρατίας, η Γαλλία προτίθεται να συνεργαστεί στενά με τις ΗΠΑ στο ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας, επί τη βάσει των αποφάσεων που έχουν υιοθετηθεί στο πλαίσιο της Συμμαχίας των Πρόθυμων να συνδράμουν την Ουκρανία χωρών, της οποίας Συμμαχίας πρόεδροι είναι, ως γνωστόν, η Γαλλία και η Βρετανία. Τέλος στην ανακοίνωση της Γαλλίας επισημαίνεται ότι οι ευρωπαίοι θα πρέπει να συμμετάσχουν σε όλες τις διαβουλεύσεις που τους αφορούν, ενώ καταδικάζονται απερίφραστα οι τελευταίες στρατιωτικές επιθέσεις της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι συμμετείχε, μαζί με άλλους ηγέτες, στην τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό πρόεδρο την παραμονή της συνάντησής του με τον Αμερικανό ομόλογό του.

Όπως υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση της ιταλικής κυβέρνησης, «κατά την συνομιλία αυτή, η Μελόνι εξέφρασε και επανέλαβε την σημασία -η οποία δεν ήταν ποτέ τόσο μεγάλη- του να διατηρηθεί η συμφωνία απόψεων ανάμεσα στους ευρωπαίους εταίρους, στην Ουκρανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες, ώστε να τεθεί τέλος σε σχεδόν τέσσερα χρόνια ένοπλης σύγκρουσης».

«Μόνο μέσω αυτής της ισχυρής σύμπτωσης απόψεων, η Ρωσία μπορεί να τεθεί ενώπιον των ευθυνών της και να παρακινηθεί να επιδείξει πραγματική διάθεση να καθίσει στο διαπραγματευτικό τραπέζι» αναφέρει, τέλος, η ανακοίνωση της κυβέρνησης της Ρώμης.

