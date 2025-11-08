Νέα περίπτωση «κρυπτικής εγκυμοσύνης» στις ΗΠΑ: Νόμιζε ότι είχε πέτρα στα νεφρά αλλά γεννούσε την κόρη της

Η ιστορία της Ρεμπέκα Τζόνσον, την οποία δημοσίευσε η Washington Post, επαναφέρει τη συζήτηση γύρω από το ζήτημα της «κρυπτικής» εγκυμοσύνης.

Όταν η Ρεμπέκα Τζόνσον, μια 37χρονη δασκάλα ειδικής αγωγής από τη Βιρτζίνια, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο υποφέροντας από έντονους πόνους, οι νοσηλεύτριες που την εξέτασαν υπέθεσαν, ότι επρόκειτο για πέτρα στα νεφρά. Το ίδιο πίστευε και η ίδια, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

«Ξαφνικά, το κάτω μέρος του σώματός της πλημμύρισε με υγρά. Είπε στις νοσηλεύτριες ότι ήθελε να πάει στην τουαλέτα και, καθώς βρισκόταν σε ένα ειδικό κάθισμα δίπλα στο κρεβάτι, ένιωσε κάτι να κινείται μέσα της», συνεχίζει η περιγραφή του άρθρου.

«Αυτό είναι ένα κεφάλι!» φώναξε η νοσηλεύτρια. Η Τζόνσον γεννούσε ένα κοριτσάκι. Δεν είχε ιδέα ότι ήταν έγκυος. «Ούρλιαζα τόσο δυνατά», είπε η ίδια. «Γέννησα μετά από τρεις ή τέσσερις ωθήσεις».

Η Τζόνσον και ο σύζυγός της παντρεύτηκαν το 2011 και προσπαθούσαν για χρόνια να αποκτήσουν παιδί. Μετά από θεραπείες γονιμότητας, απέκτησαν την πρώτη τους κόρη, το 2016. «Μας είχαν πει τότε ότι δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε παιδιά χωρίς ιατρική βοήθεια», είπε η Τζόνσον. Χρόνια αργότερα, έμεινε έκπληκτη όταν έμεινε έγκυος φυσιολογικά και απέκτησε τη δεύτερη κόρη της, η οποία γεννήθηκε το 2024.

«Η κρυπτική εγκυμοσύνη συναντάται πιο συχνά από ό,τι νομίζουμε»

Σύμφωνα με την Κλινική του Κλίβελαντ, ( Cleveland Clinic ), τα στοιχεία της οποίας αναφέρει και η Washington Post, «μόνο 1 στις 2.500 εγκυμοσύνες περνά απαρατήρητη μέχρι τη γέννα· αυτή η κατάσταση ονομάζεται κρυπτική εγκυμοσύνη"».

Ωστόσο, το προσωπικό του Νοσοκομείου TriCities ανέφερε ότι περιστατικά όπως της Τζόνσον συμβαίνουν πολύ πιο συχνά απ’ όσο νομίζουμε. «Βλέπουμε τουλάχιστον ένα τέτοιο περιστατικό κάθε χρόνο», δήλωσε η Άσλεϊ Κάντιφ, επικεφαλής νοσηλεύτρια του νοσοκομείου.

Τι γνωρίζουμε για την κρυπτική εγκυμοσύνη

Μια κρυπτική εγκυμοσύνη είναι η κατάσταση κατά την οποία μια γυναίκα είναι έγκυος αλλά δεν το γνωρίζει. Είναι μάλιστα πιθανό να μην αντιληφθεί την εγκυμοσύνη της παρά μόνο όταν ξεκινήσει ο τοκετός.

Σύμφωνα με την Κλινική του Κλίβελαντ ( Cleveland Clinic ), συνήθως, μια γυναίκα αντιλαμβάνεται ότι είναι έγκυος μεταξύ 4ης και 12ης εβδομάδας κύησης, είτε επειδή εμφανίζει συμπτώματα είτε επειδή διαπιστώνει καθυστέρηση περιόδου. Ένα θετικό τεστ εγκυμοσύνης μπορεί να επιβεβαιώσει την κύηση.

Σε μια κρυπτική εγκυμοσύνη, όμως, δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να την κάνει να υποψιαστεί ότι είναι έγκυος. Αυτό μπορεί να συμβεί είτε επειδή δεν εμφανίζει συμπτώματα, είτε επειδή παρερμηνεύει τα συμπτώματα (π.χ. τα αποδίδει σε ιό ή κόπωση), είτε επειδή το τεστ εγκυμοσύνης έδωσε εσφαλμένο αποτέλεσμα.

Ποιος «κινδυνεύει» περισσότερο από κρυπτική εγκυμοσύνη;

Η κρυπτική εγκυμοσύνη μπορεί να συμβεί σε οποιαδήποτε γυναίκα. Ωστόσο, ο «κίνδυνος» είναι μεγαλύτερος, όπως αναφέρει η κλινική εάν:

« Έχετε γεννήσει πρόσφατα: Μετά τον τοκετό, μπορεί να χρειαστούν αρκετοί μήνες για να επανέλθει η περίοδος, ενώ αν θηλάζετε, η ωορρηξία μπορεί να καθυστερήσει. Αυτό δημιουργεί την ψευδαίσθηση ότι δεν υπάρχει πιθανότητα εγκυμοσύνης, ενώ στην πραγματικότητα είναι δύσκολο να προβλεφθεί πότε θα επανέλθει η γονιμότητα.

Έχετε σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών (PCOS) : Εάν οι κύκλοι σας είναι ακανόνιστοι, η καθυστέρηση περιόδου μπορεί να φαίνεται φυσιολογική, κι έτσι μια εγκυμοσύνη να περάσει απαρατήρητη.

Χρησιμοποιείτε αντισύλληψη: Μπορεί να θεωρείτε ότι είστε απόλυτα προστατευμένη, όμως κανένα μέσο δεν παρέχει 100% ασφάλεια· υπάρχει πάντα ένα μικρό ποσοστό αποτυχίας.

Βρίσκεστε στην περιεμμηνόπαυση: Στη δεκαετία των 40, ενδέχεται να πιστεύετε ότι είστε «πολύ μεγάλη» για να μείνετε έγκυος ή να συγχέετε τα συμπτώματα της εγκυμοσύνης με αυτά της εμμηνόπαυσης.

Δεν έχετε ξαναμείνει έγκυος: Όταν δεν έχετε εμπειρία εγκυμοσύνης, είναι πιο δύσκολο να αναγνωρίσετε τα σημάδια της, και έτσι μπορεί να περάσει περισσότερο διάστημα χωρίς να το καταλάβετε».

Πόσο συχνή είναι η κρυπτική εγκυμοσύνη;

Πρόκειται για σπάνιο φαινόμενο. Οι έρευνες δείχνουν ότι περίπου 1 στις 475 εγκυμοσύνες δεν αναγνωρίζεται μέχρι τη 20ή εβδομάδα, ενώ 1 στις 2.500 εγκυμοσύνες δεν αναγνωρίζεται μέχρι τον τοκετό.



«Εμφανίζεται η κρυπτική εγκυμοσύνη στα τεστ εγκυμοσύνης;»



«Ναι» -απαντά η Κλινική- «συνήθως ένα τεστ εγκυμοσύνης θα είναι θετικό ακόμη και σε κρυπτική εγκυμοσύνη. Όμως, η ορθότητα του αποτελέσματος εξαρτάται από τη σωστή χρήση. Αν το τεστ γίνει λάθος, μπορεί να εμφανίσει ψευδώς αρνητικό αποτέλεσμα (δηλαδή να είστε έγκυος αλλά να δείξει αρνητικό). Πρέπει να ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες του τεστ και να το κάνετε λίγες ημέρες μετά την καθυστέρηση της περιόδου. Αν τα συμπτώματά σας δεν συμφωνούν με το αποτέλεσμα, ζητήστε επιβεβαίωση με εξέταση αίματος από γιατρό».

Ποια είναι τα σημάδια μιας κρυπτικής εγκυμοσύνης;

Τα συμπτώματα είναι ίδια με αυτά μιας κανονικής εγκυμοσύνης - η διαφορά είναι ότι η γυναίκα δεν συνειδητοποιεί ότι τα προκαλεί η εγκυμοσύνη. Για παράδειγμα, μπορεί να νομίζει ότι έχει ναυτία από φαγητό ή ότι νιώθει κόπωση επειδή δεν κοιμήθηκε καλά.



Άλλα πιθανά σημάδια περιλαμβάνουν:

Καθυστέρηση περιόδου: Αν οι κύκλοι είναι ακανόνιστοι, μπορεί να μη γίνει αντιληπτή.

Ελαφριά αιμορραγία ή «κηλίδες»: Μπορεί να εκληφθεί ως περίοδος.

Ψευδώς αρνητικό τεστ εγκυμοσύνης: Μπορεί να προκύψει από λάθος χρήση.

Αύξηση βάρους ή φούσκωμα στην κοιλιά: Συχνά αποδίδεται σε διατροφή ή κατακράτηση υγρών.

Κινήσεις εμβρύου: Συνήθως γίνονται αισθητές μετά τη μέση της εγκυμοσύνης, αλλά αν ο πλακούντας είναι πρόσθιος, οι κινήσεις μπορεί να μην γίνονται εύκολα αντιληπτές.

Έλλειψη γνώσης για τα συμπτώματα της εγκυμοσύνης: Σε πολύ νέες γυναίκες ή σε άτομα με αναπτυξιακές δυσκολίες, τα σημάδια μπορεί να μην αναγνωριστούν.

