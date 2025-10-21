Μητέρα Κυριακής Γρίβα: «Είμαι πάρα πολύ εξοργισμένη με το βίντεο μεταφοράς της Βανδή»

Αντιδράσεις, με αφορμή τη γυναικοκτονία της Κυριακής Γρίβα και τα όσα της είχε πει ο αστυνομικός στο τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης, έχει προκαλέσει το βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα από τις αρχές Αυγούστου, και αποτυπώνει περιπολικό να μεταφέρει τη Δέσποινα Βανδή σε ξενοδοχείο στη Χαλκιδική.

Η Δέσποινα Καλλέα, μητέρα της Κυριακής Γρίβα, μίλησε στο Open και στην εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες» σχετικά με το βίντεο και τη Δέσποινα Βανδή: «Είμαι πάρα πολύ ταραγμένη και εξοργισμένη, γιατί βλέπω όλα αυτά τα βίντεο, και έιναι πάρα πολλά αντίστοιχα».

«Θλίβομαι ειλικρινά ότι αντιλαμβάνομαι ότι η ταλαιπωρία της κυρίας Βανδή και η μεταφορά ενός ψυγείου είναι πιο πολύτιμη από τη ζωή της κόρης μου και από τη ζωή κάθε Έλληνα πολίτη, που χρειάζεται τη συνδρομή ενός περιπολικού».

«Αν όντως κρίνανε πως κινδύνευε η ζωή της κυρίας Βανδή και δεν κατάφεραν να την περάσουν πίσω από το κιγκλίδωμα, ή να περιμένουν να έρθει η Τροχαία ή η οδική βοήθεια, καλά έκαναν» είπε η μητέρα της Κυριακής Γρίβα.

«Γιατί δεν είναι μόνο το παιδί μου, είναι πάρα πολλά τα περιστατικά που χρειάστηκαν περιπολικό, αλλά δεν ήταν διαθέσιμο. Υπάρχουν πάρα πολλές άσκοπες χρήσεις ενός περιπολικού που δεν χρησιμοποιήθηκαν για τον σκοπό που ήταν ταγμένα» πρόσθεσε η κυρία Καλλέα.

«Ο σκοπός των περιπολικών είναι η προστασία του πολίτη. Στις συγκεκριμένες δύο περιπτώσεις αντιλαμβάνομαι ότι έχει περισσότερη αξία η μεταφορά ενός ψυγείου και της κυρίας Βανδή, και όχι της Κυριακής Γρίβα που δεν ήταν κάποια επώνυμη» ανέφερε ακόμη.

Τι είπε για το συμβάν με τη Βανδή ο πατέρας της Κυριακής Γρίβα

Ο πατέρας της Κυριακής Γρίβα, Σάκης Γρίβας, μίλησε στον ΑΝΤ1 για το συμβάν με τη Δέσποινα Βανδή και τη μεταφορά της από περιπολικό της ΕΛΑΣ, για το οποίο η Ελληνική Αστυνομία εξέδωσε σχετική ανακοίνωση ξεκαθαρίζοντας το σχετικό «τοπίο».

«Ο κύριος πρωθυπουργός μας, κ. Μητσοτάκης, όταν έγινε το φονικό με την κόρη μου, βγήκε και είπε πως το περιπολικό θα είναι και ασθενοφόρο ώστε να μπορεί να πάρει μία έγκυο και να την πάει στο νοσοκομείο να γεννήσει, έναν τραυματισμένο, έναν που φοβάται, οποιονδήποτε. Και βέβαια ξέρετε κάτι; Και έναν τραγουδιστή να τον πάει, γιατί όχι; να την πάει την κυρία Βάνδη. Εμένα, όμως, το παιδί μου γιατί δεν το πήγαν συνοδεία; Γιατί έγινε αυτή η διάκριση; Ότι εσένα δεν μπορούμε να σε πάμε» είπε ο πατέρας της Κυριακής Γρίβα.

«Πήγαν τη Βανδή στη συναυλία, για να είναι στην ώρα της, και πήγαν και το ψυγείο. Ο κύριος πρωθυπουργός καλά είπε και έθεσε τα πράγματα στη θέση τους, ότι θα είναι πάσα ανάγκη όταν θα χρειαστεί το περιπολικό, όχι όμως για συγκεκριμένες τοποθετήσεις» συνέχισε ο Σάκης Γρίβας.