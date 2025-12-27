Αγροτικά μπλόκα: Η απόφαση που πήραν στη Νίκαια μετά τη συνέλευση

Ώρα αποφάσεων είναι για τους αγρότες, καθώς με συνελεύσεις στα μπλόκα, ενόψει και της πανελλαδικής διάσκεψης, καθορίζουν τις επόμενες κινήσεις τους, στέλνοντας μήνυμα ότι θα κλιμακώσουν τον αγώνα τους έως ότου υπάρξει λύση στα προβλήματά τους.

Σε εξέλιξη παραμένουν οι κινητοποιήσεις των αγροτών στο μπλόκο της Νίκαιας, μετά τη σημερινή συνεδρίαση του συντονιστικού τους οργάνου, κατά την οποία αποφασίστηκε η συνέχιση και κλιμάκωση των δράσεων.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, από τη 13:00 το μεσημέρι έκλεισε η αερογέφυρα στο μπλόκο της Νίκαιας, με αποτέλεσμα τη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στο συγκεκριμένο σημείο. Το μέτρο αναμένεται να ισχύσει έως και την Τρίτη το μεσημέρι, οπότε και η κυκλοφορία θα δοθεί εκ νέου, προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνηση των εκδρομέων των ημερών.

Παράλληλα, για αύριο έχει προγραμματιστεί άνοιγμα των μπαρών στα διόδια Μακρυχωρίου, ενώ τη Δευτέρα οι αγρότες σχεδιάζουν παρεμβάσεις στους παρακαμπτήριους δρόμους της περιοχής.

Όπως επισημαίνουν, οι κινήσεις αυτές εντάσσονται στην προσπάθεια άσκησης πίεσης προς την κυβέρνηση για την ικανοποίηση των βασικών αιτημάτων τους και την παροχή συγκεκριμένων δεσμεύσεων.

Παράλληλα, με απόφαση της Αστυνομίας, τέθηκαν σε ισχύ από τις 12:45 σήμερα το μεσημέρι έκτακτες και προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον αυτοκινητόδρομο Π.Α.Θ.Ε., στο ύψος του Ανισόπεδου Κόμβου Νίκαιας, λόγω των συνεχιζόμενων αγροτικών κινητοποιήσεων.

Όπως ανακοίνωσε η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας, με νεότερη απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας, οι ρυθμίσεις αφορούν το τμήμα από τον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ.Θ. 352+918) έως τον Ανισόπεδο Κόμβο Κιλελέρ (Χ.Θ. 331+686), και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και τους κλάδους εισόδου και εξόδου του Α/Κ Νίκαιας, για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί.

Στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, διακόπτεται η κυκλοφορία των οχημάτων μικτού βάρους έως 3,5 τόνων από τον Α/Κ Πλατυκάμπου έως τον Α/Κ Κιλελέρ, ενώ για τα οχήματα άνω των 3,5 τόνων η διακοπή εκτείνεται έως τον Α/Κ Βελεστίνου. Η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού Λάρισας-Βόλου, με επανείσοδο στον Π.Α.Θ.Ε. είτε από τον Α/Κ Κιλελέρ είτε από τον Α/Κ Βελεστίνου, ανάλογα με το μικτό βάρος των οχημάτων.

Αντίστοιχες ρυθμίσεις ισχύουν και στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη. Τα οχήματα μικτού βάρους έως 3,5 τόνων εκτρέπονται από τους κόμβους Κιλελέρ ή Βελεστίνου, ενώ τα οχήματα άνω των 3,5 τόνων εκτρέπονται υποχρεωτικά στον Α/Κ Βελεστίνου, με κατεύθυνση προς τον Α/Κ Πλατυκάμπου μέσω της Π.Ε.Ο. Λάρισας-Βόλου.

Παράλληλα, στην Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας-Αθηνών, όλα τα οχήματα που κινούνται με σκοπό να εισέλθουν στον Π.Α.Θ.Ε., πριν από τον Α/Κ Νίκαιας (αερογέφυρα Ι.Κ.Ε.Α.), θα αναστρέφονται και θα κατευθύνονται προς τον Α/Κ Πλατυκάμπου ή, εναλλακτικά, μέσω της Π.Ε.Ο. Λάρισας-Βόλου προς τους κόμβους Κιλελέρ ή Βελεστίνου, σύμφωνα με τις ισχύουσες εκτροπές.

Η Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να ακολουθούν τη σήμανση και τις υποδείξεις των τροχονόμων και να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από το οδικό δίκτυο της περιοχής.

Αγροτικά μπλόκα: Έκλεισε ξανά το ρεύμα προς Αθήνα στα Μάλγαρα

Σημειώνεται πως έκλεισε ξανά το ρεύμα εξόδου από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα στο μπλόκο στα διόδια των Μαλγάρων και οι οδηγοί σε συνεννόηση με την Τροχαία, κατευθύνονται στην παράκαμψη μέσω Χαλάστρας. Ο δρόμος ήταν ανοιχτός στις γιορτές των Χριστουγέννων και στα δύο ρεύματα, ωστόσο από σήμερα και επ’ αόριστον κλείνει και πάλι ολοκληρωτικά το ρεύμα προς Αθήνα, ενώ το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη για την ώρα παραμένει ανοιχτό.

Την ίδια ώρα είναι σε εξέλιξη στο Δημοτικό Θέατρο Επανομής, η συνέλευση των αγροτών της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, οι οποίοι θα συνεδριάζουν για να αποφασίσουν αν θα εντείνουν ή όχι τις κινητοποιήσεις τους. Σύμφωνα με τους ίδιους, στόχος είναι να προσπαθήσουν να κλείσουν τον κόμβο του αεροδρομίου, κάτι που όμως δεν θα το επιτρέψει η αστυνομία.

Λίγο μετά τις 12 μμ οι αγρότες του Κιλκίς έκλεισαν τα έκλεισαν τα σύνορα των Ευζώνων και την είσοδο και την έξοδο στη χώρα, μέχρι τις 4. Στη συνέχεια θα ανοίξουν και θα ξανακλείσουν στις 6 με 10 το βράδυ και θα μείνουν ανοικτά όλο το βράδυ. Η ίδια διαδικασία θα επαναληφθεί και αύριο, σύμφωνα με τους αγρότες, ενώ το Τελωνείο του Προμαχώνα έκλεισε επ’ αόριστον για τα φορτηγά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξε για λίγο ένταση μεταξύ των αγροτών και ενός οδηγού από τη Βόρεια Μακεδονία, ο οποίος προσπάθησε να σπάσει το μπλόκο και να περάσει στη χώρα. Επίσης, λίγο νωρίτερα από αυτό το συμβάν υπήρξε για μερικά λεπτά ένταση με μία οδηγό, η οποία προσπάθησε να βγει από τη χώρα την ώρα του μπλόκου. Η οδηγός μίλησε με άσχημο τρόπο προς τους αγρότες, λέγοντας ότι δεν την αφήνουν να πάει να βάλει βενζίνη στη γειτονική χώρα και να γυρίσει.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ