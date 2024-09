Η Ναόμι Κάμπελ απολογείται για το σκάνδαλο: Δεν είχα τον έλεγχο της φιλανθρωπικής οργάνωσης

Η Ναόμι Κάμπελ εμφανίστηκε αναστατωμένη στις πρώτες της δηλώσεις μετά την είδηση ότι η φιλανθρωπική της οργάνωση «Fashion for Relief» σπαταλούσε το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος των δωρεών για πολυτελή αγαθά και σπουδές κάθε άλλο παρά σχετικούς με τους διακηρυγμένους σκοπούς.

Ως συνέπεια, οι αρχές στο Ηνωμένο Βασίλειο απαγόρευσαν στην 54χρονη Ναόμι Κάμπελ, πρώην supermodel, να διαχειριστεί ξανά φιλανθρωπική οργάνωση τουλάχιστον για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας που διήρκεσε τρία χρόνια και ερεύνησε τις χρηματορροές της φιλανθρωπικής οργάνωσης «Fashion for Relief» για την περίοδο από το 2016 μέχρι το 2022, η Κάμπελ ευθύνεται με κακοδιαχείριση των εσόδων από τις φιλανθρωπικές δράσεις που είχαν σκοπό να στηριχθούν άνθρωποι που ζουν στο όριο της φτώχειας. Οι διακηρυγμένοι στόχοι ουδέποτε υλοποιήθηκαν, όπως προέκυψε από την έρευνα των βρετανικών watchdogs.

Όσο κι αν μοιάζει υπερβολικό, μόνο το 8,5% των συνολικών εσόδων του «Fashion for Relief» διατέθηκαν για τους καταστατικούς σκοπούς της οργάνωσης.

Το μεγαλύτερο συντριπτικά μέρος των εσόδων από τις εκδηλώσεις της οργάνωσης της Κάμπελ, «Fashion for Relief», δαπανήθηκαν για υπηρεσίες πολυτελών παροχών της 54χρονης.

Naomi Campbell says she's "extremely concerned" after being barred from being a charity trustee in England and Wales for five years. A UK commission found that her poverty charity was "poorly governed" with "inadequate financial management." pic.twitter.com/87wqWDplRT