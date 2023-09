Ναγκόρνο-Καραμπάχ: Τουλάχιστον 29 νεκροί στις συγκρούσεις των τελευταίων ωρών

Τουλάχιστον 29 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί τις τελευταίες ώρες στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ μετά την έναρξη στρατιωτικής επιχείρησης του Αζερμπαϊτζάν εναντίον Αρμενίων της περιοχής.

Οι Αρμένιοι αυτονομιστές του Ναγκόρνο-Καραμπάχ έκαναν λόγο για 27 νεκρούς, ανάμεσά τους δύο άμαχοι, και περισσότερους από 200 τραυματίες, ενώ περίπου 7.000 κάτοικοι 16 περιοχών απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους. Το Αζερμπαϊτζάν από την πλευρά του ισχυρίστηκε ότι δύο άμαχοι σκοτώθηκαν στις περιοχές που ελέγχει.

Οι αυτονομιστές δήλωσαν ότι σε πολλές πόλεις του θύλακα αλλά και στην πρωτεύουσά του Στεπανακέρτ, σημειώνονται «σφοδρά πυρά» που έχουν στόχο και μη στρατιωτικές υποδομές. Οι Αζέροι ισχυρίστηκαν ότι έκαναν χρήση του «πυροβολικού», ρουκετών, επιθετικών drones και αεροσκαφών, ενώ ανακοίνωσαν ότι κατέλαβαν 60 θέσεις των Αρμενίων.

Η Αρμενία κατήγγειλε «μια ευρεία επίθεση» με στόχο «την εθνοκάθαρση» και διαβεβαίωσε ότι δεν διαθέτει στρατεύματα στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι αυτονομιστές είναι μόνοι τους ενάντια στα αζέρικα στρατεύματα. Ο πρωθυπουργός της Αρμενίας, Νικόλ Πασινιάν κατηγορεί τους Αζέρους ότι θέλουν «να σύρουν την Αρμενία στις εχθροπραξίες».

