Το Αζερμπαϊτζάν αρχίζει «αντιτρομοκρατική επιχείρηση» για την ανακατάληψη του Ναγκόρνο-Καραμπάχ

Το Αζερμπαϊτζάν ανακοίνωσε την έναρξη «αντιτρομοκρατικής επιχείρησης» στην αμφισβητούμενη περιοχή του Ναγκόρνο-Καραμπάχ, καθώς τις τελευταίες ώρες η περιοχή βομβαρδίζεται από το αζέρικο πυροβολικό.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, καταγράφονται βομβαρδισμοί τόσο στην πρωτεύουσα Στεπανακέρτ του Ναγκόρνο-Καραμπάχ όσο και σε άλλες αρμενικές θέσεις.

Ο βομβαρδισμός της αποκλεισμένης περιοχής, την οποία οι ντόπιοι Αρμένιοι αποκαλούν Αρτσάχ, θα μπορούσε να αναθερμάνει την πολεμική σύγκρουση στην περιοχή η οποία τερματίστηκε το 2020 εν μέσω αλληλοκατηγοριών για εγκλήματα πολέμου.

Βίντεο από το Στεπανακέρτ αποτυπώνει τη στιγμή που ηχούν σειρήνες πολέμου για τους αμάχους εν μέσω πυρών πυροβολικού.

