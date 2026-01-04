«Να προσέχουν»: Γιατί ο Τραμπ απειλεί Κολομβία και Κούβα μετά την επίθεση στη Βενεζουέλα

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι ο Κολομβιανός ομόλογός του, Γκουστάβο Πέτρο, «καλά θα κάνει να προσέχει» μετά τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο.

«Έχει εργοστάσια όπου παρασκευάζει κοκαΐνη. (...) Παρασκευάζει κοκαΐνη και τη στέλνει στις ΗΠΑ, οπότε πραγματικά καλά θα κάνει να προσέχει», πρόσθεσε, αναφερόμενος στον Κολομβιανό πρόεδρο, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε αναφορικά με την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη Μαδούρο.

Παράλληλα ο πρόεδρος των ΗΠΑ άφησε να εννοηθεί ότι η Κούβα θα μπορούσε να αποτελέσει θέμα συζήτησης στο πλαίσιο της ευρύτερης πολιτικής των ΗΠΑ στην περιοχή, υπογραμμίζοντας τη δυνατότητα της Ουάσινγκτον να επεκτείνει την εστίασή της πέρα από τη Βενεζουέλα εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων στη Λατινική Αμερική.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι η κουβανική κυβέρνηση θα πρέπει να ανησυχεί μετά τη σύλληψη Μαδούρο. «Αν ζούσα στην Αβάνα και ήμουν μέρος της κυβέρνησης, τουλάχιστον θα ανησυχούσα», είπε, προσθέτοντας ότι «η Κούβα είναι μια καταστροφή» και ότι η χώρα «διοικείται από ανίκανους και ξεμωραμένους άνδρες».

Αντιδρώντας στην αμερικανική επιδρομή στην Βενεζουέλα και στη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, ο πρόεδρος της Κολομβίας νωρίτερα χαρακτήρισε τα αμερικανικά πλήγματα «επίθεση κατά της κυριαρχίας» της Λατινικής Αμερικής, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο μιας ανθρωπιστικής κρίσης. Επίσης, ο Πέτρο ανακοίνωσε ότι διέταξε την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στα σύνορα με τη Βενεζουέλα.

Στην αντίδρασή της η Κούβα κατήγγειλε αυτό που χαρακτήρισε μια «εγκληματική» επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, με την Αβάνα να κατηγορεί την Ουάσινγκτον για «κρατική τρομοκρατία» κατά του λαού της Βενεζουέλας.

Η αντίδραση της Κούβας

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ κάλεσε τις χώρες της Λατινικής Αμερικής να «συσπειρωθούν» μετά τη στρατιωτική επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών και την «απαγωγή» του προέδρου Νικολάς Μαδούρο στη Βενεζουέλα.

«Λαοί της Αμερικής, συσπειρωνόμαστε!"», είπε ο Κουβανός πρόεδρος σε διαδήλωση στην Αβάνα, που κάλεσε το κυβερνών Κομμουνιστικό Κόμμα προκειμένου να καταγγείλει τη «στρατιωτική επίθεση» της Ουάσινγκτον εναντίον της Βενεζουέλας.

Στη διαδήλωση, που πραγματοποιήθηκε σε πλατεία της πρωτεύουσας απέναντι από την πρεσβεία των ΗΠΑ, ο Κουβανός πρόεδρος καταδίκασε τη «στυγνή και δόλια επίθεση» που εξαπέλυσε η Ουάσινγκτον και την «απαράδεκτη και βάρβαρη απαγωγή» του Νικολάς Μαδούρο.

«Κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει ούτε να υποτιμήσει τις σοβαρές επιπτώσεις τέτοιων εγκληματικών ενεργειών για την περιφερειακή και παγκόσμια ειρήνη» πρόσθεσε ο Κουβανός πρόεδρος ενώπιον πολλών χιλιάδων ανθρώπων, μεταξύ των οποίων ο πρεσβευτής της Βενεζουέλας στην Αβάνα, Ορλάντο Μανέιρο.

«Κούβα και Βενεζουέλα, μία σημαία! Κάτω ο ιμπεριαλισμός», φώναζαν οι διαδηλωτές που κρατούσαν σημαίες των δύο χωρών.

«Δεν φοβόμαστε, είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε ό,τι χρειαστεί για τη Βενεζουέλα, για την Κούβα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Γιαμίλα Σαρντούι, 52 ετών, που συμμετείχε στη διαδήλωση.

Αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αυξήσει την πίεση στην Κούβα, την οποία περιέλαβε και πάλι στον κατάλογο των χωρών που σύμφωνα με τις ΗΠΑ «χρηματοδοτούν την τρομοκρατία», κάτι που εμποδίζει κυρίως το εμπόριο και τις επενδύσεις.

Υπό το συνδυασμένο αποτέλεσμα του εμπάργκο της Ουάσινγκτον και των δομικών αδυναμιών της οικονομίας του, το νησί αντιμετωπίζει τη χειρότερη οικονομική κρίση των τελευταίων τριάντα ετών.

Υποφέρει από έλλειψη ρευστού και καυσίμων, που επηρεάζουν την παραγωγή ηλεκτρισμού και την οικονομική δραστηριότητα. Η Βενεζουέλα προμηθεύει την Κούβα πετρέλαιο με αντάλλαγμα την αποστολή κυρίως ιατρικού προσωπικού.

Από την πλευρά του, ο Βραζιλιάνος πρόεδρος Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα καταδίκασε τη «σοβαρή παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας της Βενεζουέλας» μετά τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς στο Καράκας και την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τη σύλληψη του προέδρου της χώρας της Λατινικής Αμερικής Νικολάς Μαδούρο.

«Οι βομβαρδισμοί στο έδαφος της Βενεζουέλας και η αιχμαλώτιση του προέδρου της υπερβαίνουν το όριο του αποδεκτού» και «απειλούν τη διατήρηση της περιοχής ως ζώνης ειρήνης», τόνισε ο κεντροαριστερός πρόεδρος Λούλα μέσω X, παροτρύνοντας τη διεθνή κοινότητα, μέσω των Ηνωμένων Εθνών, να «αντιδράσει σθεναρά» στις επιθέσεις αυτές.

Σημειώνεται πως κατά τη διάρκεια των δυο πρώτων θητειών του (2003-2010), ο Λούλα ήταν σημαντικός σύμμαχος του εκλιπόντα πρώην προέδρου Ούγο Τσάβες (1999-2013), μέντορα του Μαδούρο. Όμως η σχέση του με τον Μαδούρο, που τον διαδέχθηκε μετά τον θάνατό του το 2013, σταδιακά επιδεινώθηκε, έπειτα από εκλογές που αμφισβητήθηκαν από μέρος της διεθνούς κοινότητας. Ο Λούλα δεν αναγνώρισε την τρίτη επανεκλογή του Μαδούρο στην προεδρία το 2024, χωρίς ωστόσο να αναγνωρίσει ούτε τη νίκη του υποψήφιου της δεξιάς.

Υπενθυμίζεται πως έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ζήτησαν επισήμως η Βενεζουέλα και η Κολομβία, υποστηριζόμενες από τη Ρωσία και την Κίνα, καταγγέλλοντας την πρώτη «ένοπλη επίθεση» των Ηνωμένων Πολιτειών στο έδαφος της Βενεζουέλας και επικαλούμενες σοβαρές επιπτώσεις στη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια.

Κάλεσαν, επίσης, τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ να ενημερώσει το Συμβούλιο Ασφαλείας στην επικείμενη συνεδρίαση.