Βενεζουέλα: Σχεδόν νεκρική σιγή και μυρωδιά καμένου - Η κατάσταση στο Καράκας μετά την επιχείρηση των ΗΠΑ

Μία, σχεδόν, νεκρική σιγή και έντονη οσμή καμένου συνθέτουν το σκηνικό στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, το Καράκας, λίγες ώρες μετά τα χθεσινοβραδινά πλήγματα των ΗΠΑ και την επιχείρηση των Delta Forces, που οδήγησαν στη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο και τη μεταφορά του στη Νέα Υόρκη, όπου θα κρατηθεί προσωρινά σε φυλακή μετά την απαγγελία κατηγοριών.

Τα μεταλλικά ρολά των καταστημάτων παραμένουν κατεβασμένα, ενώ οι δρόμοι -ακόμη και οι μεγάλες λεωφόροι- του Καράκας είναι άδειοι ή σχεδόν άδειοι. Ελάχιστα αυτοκίνητα κυκλοφορούν, σε πλήρη αντίθεση με την ένταση που καταγράφεται έξω από τα σούπερ μάρκετ, όπου έχουν σχηματιστεί ουρές νευρικών καταναλωτών που προσπαθούν να προμηθευτούν τρόφιμα.

Στο κέντρο της πόλης, πάνοπλοι πράκτορες ντυμένοι στα μαύρα, με γυαλιά ηλίου και αυτόματα όπλα, περιπολούν γύρω από κυβερνητικά κτίρια, όπως το υπουργείο Εσωτερικών. Ανάλογες εικόνες και πέριξ του προεδρικού μεγάρου Μιραφλόρες, όπου ο Μαδούρο μόλις λίγες ημέρες πριν εξαπέλυε σφοδρές επιθέσεις κατά του «ιμπεριαλισμού».

Βενεζουέλα: «Η Αυτοκρατορία τους απήγαγε»

Μπροστά από το Μιραφλόρες συγκεντρώθηκαν περίπου 500 υποστηρικτές του Μαδούρο, απαιτώντας την επιστροφή του ίδιου και της συζύγου του, Σίλια Φλόρες, οι οποίοι συνελήφθησαν από τον αμερικανικό στρατό και μεταφέρθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες. «Η Αυτοκρατορία τους απήγαγε – τους θέλουμε πίσω», φώναζαν. Το προεδρικό ζεύγος κατηγορείται για «ναρκοτρομοκρατία» και, σύμφωνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να δικαστεί στη Νέα Υόρκη.

Στο σημείο στήθηκε εξέδρα με μεγάφωνα από όπου ακούγονταν αγωνιστικά τραγούδια, ενώ διαδηλωτές κρατούσαν πορτρέτα του Μαδούρο και σημαίες της Βενεζουέλας. Άλλοι ύψωναν πανό με συνθήματα υπέρ της Μπολιβαριανής Επανάστασης και αναφορές στον Ούγκο Τσάβες.

Ο Μαδούρο εξελέγη για πρώτη φορά το 2013, διαδεχόμενος τον Τσάβες (1999–2013). «Ήρθα να υπερασπιστώ τη χώρα μου απέναντι σε αυτή τη βαρβαρότητα», δήλωσε η 54χρονη πανεπιστημιακός Κάτια Μπρισένιο. «Πώς μπορεί μια ξένη κυβέρνηση να παρεμβαίνει και να απαγάγει τον πρόεδρο;».

«Δεν ήταν μεγάλη έκπληξη, περιμέναμε επίθεση ανά πάσα στιγμή», ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο η 65χρονη Παστόρα Βίβας. Στην εύπορη ανατολική πλευρά της πόλης, μεγάλες ουρές σχηματίζονται έξω από καταστήματα τροφίμων, που λειτουργούν με κλειστές πόρτες και ελεγχόμενη είσοδο.

Στο στρατιωτικό αεροδρόμιο «Φρανσίσκο ντε Μιράντα», αεροσκάφη έχουν τοποθετηθεί πάνω στον διάδρομο προσγείωσης και απογείωσης, προκειμένου να εμποδιστεί κάθε νέα άφιξη, σύμφωνα με πληροφορίες του Γαλλικού Πρακτορείου.

Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ έτοιμες να εισέλθουν για τα πετρέλαιά της

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρίες είναι έτοιμες να εισέλθουν στη Βενεζουέλα και να επενδύσουν για την αποκατάσταση της παραγωγής στη χώρα της Λατινικής Αμερικής, μια ανακοίνωση που έγινε μερικές μόλις ώρες μετά τη σύλληψη και απομάκρυνση του Νικολάς Μαδούρο από δυνάμεις των ΗΠΑ.

«Θα έχουμε τις πολύ μεγάλες πετρελαϊκές εταιρίες μας, τις μεγαλύτερες στον κόσμο, να πάνε, να δαπανήσουν δισεκατομμύρια δολάρια, να διορθώσουν τις σοβαρά κατεστραμμένες υποδομές, τις πετρελαϊκές υποδομές, και να αρχίσουν δημιουργούν εισόδημα για τη χώρα», είπε σήμερα ο Τραμπ.

Η Chevron είναι η μοναδική μεγάλη αμερικανική πετρελαϊκή εταιρία που λειτουργεί αυτή τη στιγμή στη Βενεζουέλα.

Ενδιαμέσως, το εμπάργκο των ΗΠΑ στο πετρέλαιο της Βενεζουέλας παραμένει σε πλήρη ισχύ, είπε ο Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε στους δημοσιογράφους ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ θα παραμείνουν εκεί μέχρι οι απαιτήσεις των ΗΠΑ να ικανοποιηθούν πλήρως.

«Η αμερικανική αρμάδα παραμένει σε ετοιμότητα στη θέση της, και οι ΗΠΑ διατηρούν όλες τις στρατιωτικές επιλογές μέχρι οι απαιτήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών να εκπληρωθούν πλήρως και να ικανοποιηθούν πλήρως» κατέληξε ο Αμερικανός πρόεδρος.