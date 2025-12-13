Ισραήλ: Ανακοίνωσε πως σκότωσε στη Γάζα τον Ράεντ Σαέντ, ανώτερο διοικητή της Χαμάς

Οι Αμυντικές Δυνάμεις του Ισραήλ ανακοίνωσαν σήμερα πως, σε αεροπορικό πλήγμα στη Γάζα, σκοτώθηκε ο Ράεντ Σαέντ, ανώτερος διοικητής της Χαμάς, σε επίθεση που είχε στόχο όχημα στην πόλη του παλαιστινιακού θύλακα.

Σύμφωνα με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, ο Σαέντ θεωρείται κομβικό στέλεχος της Χαμάς και, εφόσον επιβεβαιωθεί ο θάνατός του, θα πρόκειται για τον πιο υψηλόβαθμο μαχητή της οργάνωσης που σκοτώνεται μετά την εκεχειρία του Οκτωβρίου.

Από την πλευρά τους, οι υγειονομικές αρχές στη Γάζα ανέφεραν ότι από το πλήγμα σκοτώθηκαν τέσσερα άτομα και τραυματίστηκαν τουλάχιστον 25 ακόμη.

Ισραήλ: Δεν επιβεβαιώνει η Χαμάς

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση ούτε από τη Χαμάς ούτε από ιατρικές πηγές ότι ο Σαέντ συγκαταλέγεται μεταξύ των νεκρών.

Το χτύπημα σημειώθηκε κοντά στη διασταύρωση Νάμπλουσι, στο δυτικό τμήμα της πόλης της Γάζας, προκαλώντας σοβαρές καταστροφές στο όχημα που αποτέλεσε τον στόχο της επίθεσης. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης, με το Ισραήλ να συνεχίζει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας, υποστηρίζοντας ότι στοχεύει ανώτερα στελέχη της Χαμάς.

Η κατάσταση στο πεδίο παραμένει ρευστή, ενώ αναμένονται περαιτέρω ανακοινώσεις που θα ξεκαθαρίσουν αν ο Ισραηλινός στρατός πέτυχε πράγματι τον θάνατο του συγκεκριμένου διοικητή.



