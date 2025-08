Ένας 19χρονος εργαζόμενος στη δημόσια διοίκηση των ΗΠΑ, που διατέλεσε ενεργό ρόλο στην πρωτοβουλία DOGE για τη μείωση του κρατικού μηχανισμού, δέχθηκε επίθεση στην Ουάσινγκτον τα ξημερώματα της Κυριακής, σύμφωνα με την αστυνομία της πόλης.

Το θύμα, ο Έντουαρντ Κοριστάιν, γνωστός και με το ψευδώνυμο «Big Balls» στους κόλπους του υπουργείου Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητς (DOGE), φέρεται να δέχθηκε επίθεση από περίπου δέκα ανήλικους στην περιοχή του Dupont Circle, γύρω στις 3 π.μ. (τοπική ώρα), όπως αναφέρεται σε αστυνομική αναφορά που περιήλθε στη διάθεση του Politico.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, δύο 15χρονοι συνελήφθησαν ενώ προσπαθούσαν να διαφύγουν από το σημείο. Κατά την επίθεση, εκλάπη και ένα μαύρο iPhone 16, αξίας περίπου 1.000 δολαρίων.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανάρτησε φωτογραφία του τραυματισμένου Κοριστάιν στη δική του πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, με εμφανή ίχνη αίματος στο πρόσωπο, το σώμα και τα ρούχα του. Στο σχόλιό του, ζήτησε αλλαγή της νομοθεσίας ώστε ανήλικοι δράστες βίαιων επιθέσεων να μπορούν να διώκονται ως ενήλικες.

«Ίσως αυτό έπρεπε να έχει γίνει εδώ και καιρό. Τότε αυτός ο εξαιρετικός νέος, και τόσοι άλλοι, δεν θα είχαν περάσει τέτοιες φρικαλεότητες», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.

