Μπρους Γουίλις: Η σύζυγός του αποκάλυψε ότι ο σταρ ζει σε διαφορετικό σπίτι και δέχτηκε κριτική

Η Έμα Χέμιγνκ Γουίλις μιλά για τη «δυσκολότερη απόφαση» που κλήθηκε να πάρει και την κριτική που έχει δεχθεί εν μέσω της μάχης του Μπρους Γουίλις με την άνοια

Ο λόγος που ο Μπρους Γουίλις ζει σε διαφορετικό σπίτι από εκείνο της συζύγου του / Φωτ.: EPA
Ο Μπρους Γουίλις ζει σε ξεχωριστό «πιο ασφαλές» σπίτι, μακριά από τη σύζυγο και τα παιδιά του για να είναι με τους φροντιστές του 24 ώρες το 24ωρο, όπως δήλωσε η σύζυγός του σε συνέντευξή της.

Στο πλαίσιο του ειδικού αφιερώματος της Νταϊάν Σόγιερ, «Emma and Bruce Willis: The Unexpected Journey», η σύζυγος του κινηματογραφικού αστέρα των «Die Hard» ταινιών, δήλωσε: «Ήταν μία από τις πιο δύσκολες αποφάσεις που έχει χρειαστεί να πάρω μέχρι στιγμής. Αλλά ήξερα ότι πρώτα απ' όλα ο Μπρους θα το ήθελε αυτό για τις κόρες μας. Θα ήθελε να βρίσκονται σε ένα σπίτι που θα ήταν περισσότερο προσαρμοσμένο στις δικές τους ανάγκες και όχι στις δικές του».

Πρόκειται για ένα «ασφαλέστερο μονώροφο σπίτι» στο οποίο ο Γουίλις θα μπορεί να είναι συνέχεια με τους φροντιστές του.

Η σύζυγος το Χολιγουντιανού σταρ, τόνισε ότι ήταν προετοιμασμένη για τις αντιδράσεις που θα αντιμετώπιζε, μετά από τα νέα τα οποία αποφάσισε να μοιραστεί στη συνέντευξη, τόσο για την κατάσταση της υγείας του Γουίλις, όσο και για τον τρόπο με τον οποίο η ίδια τη διαχειρίζεται.

«Αυτό που ήξερα είναι ότι μοιραζόμενοι κάποιες από τις προσωπικές μας πληροφορίες θα βλέπαμε αυτά τα δύο στρατόπεδα. Θα υπήρχαν άνθρωποι με μια γνώμη έναντι ανθρώπων με μια πραγματική εμπειρία. Οι άνθρωποι με άποψη [σπεύδουν να κρίνουν] τον φροντιστή», τόνισε.

Μπρους Γουίλις: «Κρίνουν άδικα», αντιδρά η σύζυγός του

Η Χέμινγκ απάντησε και μέσω ανάρτησης στα σχόλια που δέχτηκε: «Πολύ συχνά, οι φροντιστές κρίνονται γρήγορα και άδικα από εκείνους που δεν έχουν ζήσει αυτό το ταξίδι ή δεν έχουν σταθεί στην πρώτη γραμμή», έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της. «Το να μοιράζεσαι ανοιχτά μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να διατυπώνονται διάφορες γνώμες, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι δημιουργεί σύνδεση ανάμεσα σε όσους βιώνουν πραγματικά την καθημερινότητα της φροντίδας» και κατέληξε: «Γι’ αυτούς μοιράζομαι αυτές τις εμπειρίες, ώστε να μπορέσω να χτίσω μια βαθύτερη σύνδεση με μια κοινότητα που κατανοεί αυτό το ταξίδι», ανέφερε, στο Instagram.

Μπρους Γουίλις: «Ο εγκέφαλός του τον εγκαταλείπει»

Στο ίδιο αφιέρωμα, η Χέμινγκ Γουίλις έδωσε και μία ενημέρωση για την τρέχουσα κατάσταση της υγείας του ηθοποιού.
Εν μέσω της σχεδόν τριετούς μάχης του Μπρους Γουίλις με τη μετωποκροταφική άνοια, η ικανότητά του να επικοινωνεί εξασθενεί, όπως ανέφερε.

«Ο Μπρους εξακολουθεί να είναι πολύ κινητικός. Στο σύνολο, ο Μπρους είναι σε πραγματικά πολύ καλή κατάσταση, ξέρετε», δήλωσε η Χέμινγκ Γουίλις στη Σόγιερ και το ABC News.

«Απλώς ο εγκέφαλός του τον εγκαταλείπει», πρόσθεσε.

Το 2023, η οικογένεια του σταρ των «Die Hard» ταινιών μοιράστηκε δημόσια, ότι ο Γουίλις είχε διαγνωστεί με μετωποκροταφική άνοια, έναν τύπο άνοιας που επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τον ασθενή και κυρίως τη συμπεριφορά του.

Για τον 70χρονο ηθοποιό, κύριο σύμπτωμα είναι η απώλεια της ικανότητας του λόγου, σύμφωνα με τη Χέμινγκ Γουίλις, η οποία έχει γράψει ένα νέο βιβλίο για την εμπειρία της οικογένειάς της, το «The Unexpected Journey: Βρίσκοντας τη δύναμη, την ελπίδα και τον εαυτό σας στο μονοπάτι της φροντίδας».

«Η γλώσσα (η ικανότητα του λόγου) υποχωρεί και, ξέρετε, έχουμε μάθει να προσαρμοζόμαστε. Και έχουμε έναν τρόπο επικοινωνίας μαζί του, ο οποίος είναι απλώς ένας ... διαφορετικός τρόπος», είπε η σύζυγος του Μπρους Γουίλις.

Η Έμα Χέμινγκ Γουίλις, είπε ότι εκείνη και η οικογένειά της -συμπεριλαμβανομένων των δύο κοριτσιών τους, ηλικίας 11 και 13 ετών- όπως και η πρώην σύζυγος του χολιγουντιανού αστέρα, Ντέμι Μουρ και οι τρεις κόρες τους, εξακολουθούν να βλέπουν στιγμές από την προσωπικότητα του Μπρους Γουίλις και τη «λάμψη στα μάτια του».

«Ημέρες δεν έχουμε... αλλά έχουμε στιγμές», είπε η Χέμινγκ Γουίλις στη συνέντευξή της στη Σόγιερ. «Είναι το γέλιο του, έτσι δεν είναι; Έχει ένα τόσο δυνατό, πηγαίο γέλιο. Και, ξέρεις, μερικές φορές βλέπεις εκείνη τη λάμψη στα μάτια του ή εκείνο το χαμόγελο...».

«Και είναι δύσκολο να το βλέπεις, γιατί τόσο γρήγορα όσο εμφανίζονται αυτές οι στιγμές, άλλο τόσο γρήγορα χάνονται. Είναι σκληρό. Αλλά είμαι ευγνώμων. Είμαι ευγνώμων που ο σύζυγός μου είναι ακόμη εδώ μαζί μας», συνέχισε.

Το ειδικό αφιέρωμα «Emma & Bruce Willis: The Unexpected Journey» θα προβληθεί από το ABC News την Τρίτη, 26 Αυγούστου, στις 8 μ.μ. (ώρα ΗΠΑ), στο ABC. Θα είναι διαθέσιμο για streaming την επόμενη ημέρα στο Disney+ και στο Hulu.

Μπρους Γουίλις: Τα πρώτα συμπτώματα που εμφάνισε

Ο Γουίλις εξακολουθούσε να εργάζεται ως ηθοποιός και να απολαμβάνει τη ζωή με τους φίλους και την οικογένειά του όταν η μετωποκροταφική άνοια (FTD) άρχισε να εμφανίζεται «σαν ψίθυρος», σύμφωνα με τη Χέμινγκ Γουίλις. Όταν κλήθηκε να περιγράψει τα πρώτα σημάδια, πως κάτι δεν πήγαινε καλά, η ίδια ανέφερε ότι ο σύζυγός της άρχισε να απομακρύνεται από τα μέλη της οικογένειας και να αποφεύγει δραστηριότητες που άλλοτε αγαπούσε. Ο λόγος που αποφάσισε να μιλήσει για τα συμπτώματα του Γουίλις, είναι, όπως τόνισε, για να αναδείξει τα λεπτά σημάδια αυτής της άγνωστης σε πολλούς νόσου.

«Έμοιαζε αποστασιοποιημένος, πολύ ψυχρός, καμία σχέση με τον Μπρους, που ήταν πάντα ζεστός και τρυφερός», είπε. «Το να βλέπεις το ακριβώς αντίθετο ήταν ανησυχητικό και τρομακτικό».

Ο Μπρους Γουίλις έγινε 70 ετών - Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε η Ντέμι Μουρ για τα γενέθλιά του
Όταν ο σταρ της μεγάλης οθόνης διαγνώστηκε τελικά με FTD, η Έμα Χέμινγκ Γουίλις είπε ότι της έδωσαν ένα φυλλάδιο για την πάθηση και την ενημέρωσαν ότι δεν υπάρχει θεραπεία, καθώς προς το παρόν δεν διατίθενται θεραπείες για τη FTD. Περιέγραψε την αντίδρασή της λέγοντας ότι ένιωσε «σαν να έπεφτε στο κενό».

Η άνοια επηρεάζει εκατομμύρια Αμερικανούς και τις οικογένειές τους. Σύμφωνα με το CDC, σχεδόν 7 εκατομμύρια ηλικιωμένοι στις ΗΠΑ πάσχουν από Αλτσχάιμερ, την πιο κοινή μορφή άνοιας.

Η Χέμινγκ Γουίλις είπε ότι δεν είναι σίγουρη αν ο Γουίλις «συνέδεσε ποτέ τα σημάδια» ώστε να καταλάβει τη διάγνωσή του, κάτι που, σύμφωνα με τον Δρ. Μπρους Μίλερ, νευρολόγο και κορυφαίο ερευνητή της FTD στην Καλιφόρνια, είναι συνηθισμένο στους ασθενείς με τη νόσο.

«Ο ασθενής δεν έχει επίγνωση του τι του συμβαίνει», είπε ο Μίλερ, διευθυντής του UCSF Dementia Center στο Σαν Φρανσίσκο. «Πιστεύω ότι τα μέρη του εγκεφάλου που μας επιτρέπουν να υποφέρουμε και να κάνουμε αυτοκριτική χάνονται πολύ νωρίς στη μετωποκροταφική άνοια».

Με πληροφορίες από People, ABC News

 
