Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς χαρακτήρισε υποκριτικά τα δύο τελευταία ντοκιμαντέρ για τη ζωή της, σε μια μακροσκελή ανάρτηση στο Instagram.

Μετά το «Framing Britney Spears» των New York Times και του Hulu τον Φεβρουάριο, το BBC προέβαλε το Σάββατο το ντοκιμαντέρ «The Battle for Britney: Fans, Cash and a Conservatorship», ενώ η σταρ συνεχίζει τη δικαστική διαμάχη για να απαλλαγεί από τον απόλυτο έλεγχο του πατέρα της στην καριέρα της.





Στη ανάρτησή της η Μπρίτνεϊ Σπίαρς έκανε αναφορά στο νέο ντοκιμαντέρ. Μία από τις πηγές του είναι ο Μπίλι Μπράσφιλντ, makeup artist που υποστηρίζει ότι έχει επαφές με την τραγουδίστρια. «Δεν μιλάω στον Billy B καθόλου, οπότε ειλικρινά είμαι πολύ μπερδεμένη» έγραψε εκείνη στη Instagram.

«Το 2021 είναι σίγουρα πολύ καλύτερο από το 2020 αλλά δεν ήξερα ότι θα είναι έτσι! Τόσα πολλά ντοκιμαντέρ για εμένα φέτος, με τις απόψεις άλλων ανθρώπων για τη ζωή μου… τι μπορώ να πω… νιώθω βαθιά κολακευμένη», ανέφερε στην ανάρτησή της η Σπίαρς.

«Αυτά τα ντοκιμαντέρ είναι τόσο υποκριτικά… επικρίνουν τα media και μετά κάνουν το ίδιο;», έγραψε ακόμη και υπενθύμισε: «Αν και είχα μερικές αρκετά δύσκολες στιγμές στη ζωή μου, είχα πολύ περισσότερες εκπληκτικές στιγμές. Νομίζω ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται περισσότερο για τα αρνητικά». «Γιατί να τονίζουν τις πιο αρνητικές και τραυματικές στιγμές της ζωής μου;», ανέφερε ακόμη μεταξύ άλλων.

Σε πρόσφατη ανάρτησή της η Μπρίτνεϊ Σπίαρς έγραψε ότι έκλαιγε για δύο εβδομάδες όταν είδε αποσπάσματα από το ντοκιμαντέρ των New York Times.





Στις 23 Ιουνίου η σταρ θα κάνει μια σπάνια εμφάνιση σε δικαστήριο στο Λος Άντζελες για το θέμα της επιτροπείας. Η τραγουδίστρια ζητά να αφαιρεθεί από τον πατέρα της, Τζέιμι Σπίαρς, ο απόλυτος έλεγχος στην καριέρα της. Δικηγόροι της έχουν πει ότι τον φοβάται και πως δεν θα συνεχίσει την καριέρα της όσο εκείνος έχει τον έλεγχο.





Δεν είναι γνωστό τι θέλει να πει η Σπίαρς στο δικαστήριο. Η τελευταία φορά που είχε μιλήσει εκτενώς για το θέμα ήταν το 2008, σε ντοκιμαντέρ του MTV. Ούτε οι Νew Υork Τimes, ούτε το BBC είχαν πρόσβαση στη Σπίαρς ή τον στενό κύκλο της.

Με πληροφορίες από Guardian