Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Τα απομνημονεύματά της ξεπέρασαν το 1 εκατ. πωλήσεις

Τα απομνημονεύματα της Μπρίτνεϊ Σπίαρς «The Woman in Me» έχουν πουλήσει ήδη 1,1 εκατομμύρια αντίτυπα μόνο στις ΗΠΑ την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας τους.

«Έβαλα την καρδιά και την ψυχή μου στα απομνημονεύματά μου και είμαι ευγνώμων στους θαυμαστές και τους αναγνώστες μου σε όλο τον κόσμο για την αμέριστη υποστήριξή τους», ανέφερε η Μπρίτνεϊ Σπίαρς χθες σε δήλωση που εξέδωσε η Gallery Books, τμήμα της Simon & Schuster.

Τα στοιχεία των πωλήσεων περιλαμβάνουν προπαραγγελίες, εκτυπωμένες πωλήσεις, ηλεκτρονικά βιβλία και audiobook. Το «The Woman in Me», που κυκλοφόρησε στις 24 Οκτωβρίου, έχει επαινεθεί από τους κριτικούς ως μια συναρπαστική αφήγηση της Μπρίτνεϊ Σπίαρς μεταξύ άλλων για την άνοδο της, τους διαρκείς αγώνες της με την κηδεμονία του πατέρα της, της αποκάλυψής της ότι έκανε άμβλωση όταν έβγαινε με τον Τζάστιν Τίμπερλεϊκ, πριν από περισσότερα από 20 χρόνια.

Το "The Woman in Me", ήταν το top seller της περασμένης εβδομάδας αλλά τα απομνημονεύματα του πρίγκιπα Χάρι "Spare", που κυκλοφόρησαν τον Ιανουάριο, ήταν αυτά που βρίσκονται στην κορυφή της λίστας καθώς πούλησαν 1,6 εκατομμύρια αντίτυπα στις ΗΠΑ την πρώτη εβδομάδα.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Ένας απρόσμενος ήρωας στο βιβλίο της Μπρίτνεϊ Σπίαρς

Η ηχητική έκδοση του «The Woman in Me», που αφηγείται η υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός Μισέλ Ουίλιαμς, ήταν επίσης βασικός παράγοντας για την αρχική δημοτικότητα του βιβλίου. Η ανάγνωση του "The Woman in Me" από την Ουίλιαμς έχει λάβει μεγάλη αναγνώριση και σύμφωνα με την Gallery, είναι η ηχητική κυκλοφορία με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στην ιστορία της εταιρείας. Ο εκδότης δεν ανακοίνωσε συγκεκριμένο αριθμό πωλήσεων ωστόσο για το audiobook.

Σύμφωνα με το Circana, το οποίο παρακολουθεί περίπου το 85% της αγοράς εντύπων, το «The Woman in Me» πούλησε λίγο λιγότερο από 418.000 αντίτυπα, πολύ πιο κάτω όμως από το «A Promised Land» του πρώην προέδρου Μπαράκ Ομπάμα και το «Becoming» της πρώην πρώτης κυρίας Μισέλ Ομπάμα», στην κατηγορία των απομνημονευμάτων διασημοτήτων, την πρώτη εβδομάδα.

Ωστόσο κανένα βιβλίο δεν έχει προσεγγίσει το τελευταίο βιβλίο του Χάρι Πότερ της Ρόουλινγκ, «Ο Χάρι Πότερ και οι Κλήροι του Θανάτου», το οποίο κυκλοφόρησε το 2007 και πούλησε περισσότερα από 8 εκατομμύρια αντίτυπα τις πρώτες του 24 ώρες κυκλοφορίας του.

Με πληροφορίες του Associated Press