ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Οι γιοι της έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην απόφασή της να μπει σε κέντρο απεξάρτησης

Σύμφωνα με τις πληροφορίες χρειάστηκαν εβδομάδες μέχρι να αποδεχθεί ότι η εισαγωγή στο κέντρο, ήταν η καλύτερη επιλογή για εκείνη

The LiFO team
ΜΠΡΙΤΝΕΙ ΣΠΙΑΡΣ ΓΙΟΙ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ Facebook Twitter
Φωτ. EPA
0

Τα παιδιά της Μπρίτνεϊ Σπίαρς, φέρονται να έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην απόφασή της να εισαχθεί σε κέντρο αποτοξίνωσης.

Μετά τη σύλληψή της για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και ναρκωτικών τον περασμένο μήνα σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς ήταν ιδιαίτερα ταραγμένη, και φοβόταν πιθανή φυλάκιση.

Όπως αναφέρεται, χρειάστηκαν εβδομάδες μέχρι να αποδεχθεί ότι η εισαγωγή σε κέντρο θεραπείας ήταν η καλύτερη επιλογή για εκείνη.

Παράλληλα, το περιβάλλον της φέρεται να την προέτρεπε συστηματικά να ζητήσει βοήθεια, με τους κοντινούς της ανθρώπους να εκφράζουν συνεχώς ανησυχίες για την κατάστασή της μετά τη σύλληψη.



Ο ρόλος των παιδιών της Μπρίτνεϊ Σπίαρς

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη στάση των δύο γιων της, τους οποίους απέκτησε με τον πρώην σύζυγό της.

Όπως αναφέρει πηγή που μίλησε στο PEOPLE, της μίλησαν ανοιχτά και της ξεκαθάρισαν ότι το βασικό τους μέλημα είναι η υγεία της, κάτι που τελικά έπαιξε σημαντικό ρόλο στην απόφασή της να ζητήσει βοήθεια.

Η εισαγωγή της σε κέντρο θεραπείας ήρθε λίγες εβδομάδες μετά τη σύλληψή της, ενώ εκπρόσωποί της είχαν δηλώσει ότι το περιστατικό ήταν σοβαρό και ότι η ίδια πρέπει να ακολουθήσει τα απαραίτητα βήματα συμμόρφωσης και αποκατάστασης.

Παράλληλα, το περιβάλλον της εκφράζει την ελπίδα ότι αυτή η εξέλιξη θα αποτελέσει ένα νέο ξεκίνημα για την τραγουδίστρια, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει απασχολήσει έντονα τη δημοσιότητα για ζητήματα ψυχικής υγείας και προσωπικών δυσκολιών.

Με πληροφορίες από PEOPLE

Διεθνή

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΙΣΠΑΝΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΠΕΔΡΟ ΣΑΝΤΣΕΘ

Διεθνή / Η Ισπανία εγκρίνει σχέδιο για τη νομιμοποίηση περίπου 500.000 μεταναστών χωρίς χαρτιά

Το σχέδιο προβλέπει τη χορήγηση άδειας διαμονής ενός έτους, με δυνατότητα ανανέωσης. Για να είναι κάποιος επιλέξιμος, θα πρέπει να διαμένει ήδη στην Ισπανία για τουλάχιστον πέντε μήνες και να μην έχει ποινικό μητρώο.
THE LIFO TEAM
ΠΕΤΕΡ ΜΑΓΙΑΡ ΕΕ ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Διεθνή / POLITICO: Ο Πέτερ Μαγιάρ σχεδιάζει «μεγάλη συμφωνία» για επαναφορά των σχέσεων Ουγγαρίας-ΕΕ

Ο νέος ηγέτης της Ουγγαρίας προσπαθεί να κινηθεί γρήγορα ώστε να αποκαταστήσει την πρόσβαση της χώρας σε δισεκατομμύρια ευρώ από ευρωπαϊκά κονδύλια, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να ικανοποιήσει μια σειρά από απαιτήσεις που θέτει η ΕΕ
THE LIFO TEAM
 
 