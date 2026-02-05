ΔΙΕΘΝΗ
Μπρίντνεϊ Σπίαρς: «Είμαι τυχερή που ζω» - Νέα πυρά κατά της οικογένειάς της στα social media

Όπως ανέφερε στην ανάρτησή της, η συγχώρεση είναι δυνατή όμως οι πληγές δεν ξεχνιούνται ποτέ

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς δήλωσε ότι αισθάνεται «τυχερή που είναι ζωντανή», μιλώντας ανοιχτά για τις συνεχιζόμενες εντάσεις με την οικογένειά της.

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς μέσω νέας ανάρτησης στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, αναφέρθηκε στα συναισθήματά της, και αλλά στη μοναξιά που έχει βιώσει.

«Όλοι οι άνθρωποι θέλουμε να νιώθουμε συνδεδεμένοι και να μη νιώθουμε ποτέ μόνοι», έγραψε η 44χρονη, τονίζοντας ότι όσοι πίστευαν πως η “βοήθεια” σημαίνει απομόνωση και περιθωριοποίηση, έκαναν λάθος.

Όπως ανέφερε, η συγχώρεση είναι δυνατή, όμως οι πληγές δεν ξεχνιούνται ποτέ.

Η ίδια υποστήριξε ότι έχει τρομάξει από τη στάση της οικογένειάς της, λέγοντας χαρακτηριστικά πως είναι «απίστευτα τυχερή που ζει, με βάση τον τρόπο που την μεταχειρίστηκαν στο παρελθόν».

Παράλληλα, σημείωσε ότι πιστεύει πως όσα συμβαίνουν έχουν έναν βαθύτερο λόγο, προσθέτοντας όμως ότι οι δικοί της άνθρωποι «δεν θα αναλάβουν ποτέ την ευθύνη για όσα έκαναν».

Σε υστερόγραφο, αποκάλυψε παράλληλα πως δεν έχει χορέψει εδώ και έναν μήνα, καθώς έσπασε το δάχτυλό της δύο φορές.

Η πρόσφατη ανάρτηση έρχεται να προστεθεί σε χρόνια δημόσιων τοποθετήσεων της τραγουδίστριας για τη δύσκολη σχέση με τον πατέρα της Τζέιμι, τη μητέρα της Λιν και την αδελφή της Τζέιμι Λιν.

Κατά την περίοδο των γιορτών, είχε ανεβάσει ένα ειρωνικό μήνυμα για την οικογένειά της, κάνοντας λόγο για «ανεπανόρθωτο τραύμα».

