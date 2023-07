Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Επεισόδιο με σωματοφύλακα παίκτη του NBA- «Με χτύπησε στο πρόσωπο»

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς επιβεβαίωσε ότι υπήρξε επεισόδιο με σωματοφύλακα του παίκτη του NBA Βίκτορ Γουεμπανιαμά, που έγινε σε ξενοδοχείο στο Λας Βέγκας.

Σε ανάρτηση στα social media η Μπρίτνεϊ Σπίαρς έγραψε πως ο σωματοφύλακας τη χτύπησε στο πρόσωπο. Ο μπασκετμπολίστας σε δικές του δηλώσεις ανέφερε πως κάποια- που αργότερα έμαθε ότι ήταν η τραγουδίστρια- τον άρπαξε από πίσω και άνθρωπος της ασφάλειάς του την έσπρωξε.

«Οι τραυματικές εμπειρίες δεν είναι κάτι νέο για μένα. Δεν ήμουν προετοιμασμένη για αυτό που μου συνέβη χθες το βράδυ», έγραψε η τραγουδίστρια. Όλα συνέβησαν όταν η Μπρίτνεϊ Σπίαρς και ο Βίκτορ Γουεμπανιαμά βρέθηκαν στο ίδιο ξενοδοχείο στο Λας Βέγκας, με προορισμό το εστιατόριο.

«Αναγνώρισα έναν αθλητή στο λόμπι του ξενοδοχείου μου καθώς πήγαινα για δείπνο. Αργότερα πήγα σε εστιατόριο ενός άλλου ξενοδοχείου και τον είδα ξανά. Αποφάσισα να τον πλησιάσω και να τον συγχαρώ για την επιτυχία του. Είχε φασαρία, οπότε τον σκούντηξα στον ώμο, στον ώμο για να τραβήξω την προσοχή του», περιέγραψε η τραγουδίστρια.

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς στην ανάρτησή της κάνει αναφορά στη δήλωση του Βίκτορ Γουεμπανιαμά, ο οποίος είπε ότι η τραγουδίστρια τον άρπαξε από πίσω. «Απλά τον σκούντηξα στον ώμο. Άνθρωπος της ασφάλειάς του με χτύπησε στο πρόσωπο, χωρίς να κοιτάξει πίσω, μπροστά στο πλήθος. Σχεδόν με έριξε κάτω και τα γυαλιά έπεσαν από το πρόσωπό μου», συμπλήρωσε.

Η τραγουδίστρια χαρακτήρισε «τρομερά ντροπιαστική» αυτή την εμπειρία, συμπληρώνοντας ότι αποφάσισε να τοποθετηθεί δημόσια για το περιστατικό προκειμένου να καλέσει όσους είναι στο φως της δημοσιότητας «να δίνουν το καλό παράδειγμα και να τους αντιμετωπίζουν όλους με σεβασμό».

«Η σωματική βία συμβαίνει υπερβολικά συχνά σε αυτό τον κόσμο. Πολλές φορές, πίσω από κλειστές πόρτες», τόνισε και συμπλήρωσε πως ακόμη περιμένει μια δημόσια συγγνώμη από τον μπασκετμπολίστα, τους ανθρώπους της ασφάλειάς του ή την ομάδα του.

«Αυτό δεν είναι για γέλια. Το να βλέπω τον παίκτη να χαμογελάει και να γελάει ήταν σκληρό και αποκαρδιωτικό», επεσήμανε, ενώ στην ανάρτησή της τόνισε ότι πολλές φορές μαζεύονται γύρω της θαυμαστές, όπως έκαναν το ίδιο βράδυ τουλάχιστον 20 άτομα. «Η ασφάλειά μου δεν χτύπησε κανέναν τους», τόνισε.

Από την πλευρά του, ο Βίκτορ Γουεμπανιαμά δήλωσε ότι πίστεψε ότι αυτό που συνέβη δεν ήταν κάτι σημαντικό, ενώ ενημερώθηκε αργότερα πως εκείνη που τον «άρπαξε από πίσω» ήταν η Μπρίτνεϊ Σπίαρς.

«Υπήρχε πολύς κόσμος και με πλησίασαν. Είχαμε πει με την ασφάλεια να μην σταματήσουμε. Κάποια με άρπαξε από πίσω, δεν είδα τι συνέβαινε γιατί συνέχισα να περπατάω», περιέγραψε ο παίκτης των San Antonio Spurs.

Άτομο από την ασφάλειά του «έσπρωξε, δεν ξέρω με πόση δύναμη», αυτή τη γυναίκα, συμπλήρωσε. Ώρες αργότερα, σύμφωνα με τον ίδιο, του είπαν ότι επρόκειτο για την Μπρίτνεϊ Σπίαρς. «Στην αρχή είπα “πλάκα μου κάνετε”. Δεν είδα ποτέ το πρόσωπό της», πρόσθεσε ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα.

