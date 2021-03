Το Page Six δημοσίευσε αποκλειστικές φωτογραφίες από τα γυρίσματα της ταινίας «Bullet Train», με πρωταγωνιστές τους Μπραντ Πιτ και Σάντρα Μπούλοκ.

Η νέα ταινία δράσης του Ντέιβιντ Λιτς είναι η πρώτη, όπου εμφανίζονται μαζί οι δυο διάσημοι ηθοποιοί του Χόλιγουντ.

Στις φωτογραφίες φαίνονται οι δυο ηθοποιοί να κάνουν γύρισμα ανάμεσα σε ερείπια, συντρίμμια και καπνούς, στο Λος Άντζελες. Το σενάριο βασίζεται στο ιαπωνικό βιβλίο «Maria Beetle» του Κόταρο Ισάκα.

Στο «Bullet Train» ο 57χρονος Πιτ υποδύεται έναν Αμερικανό δολοφόνο, ενώ ο ρόλος της 56χρονης Μπούλοκ δεν έχει γίνει ακόμη γνωστός, καθώς η ηθοποιός υπέγραψε μόλις τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με το Deadline.

Η πλοκή περιλαμβάνει διάφορους δολοφόνους και εκτελεστές με αντικρουόμενα κίνητρα, που όλοι έχουν επιβιβαστεί σε ένα γρήγορο τρένο στο Τόκιο.

