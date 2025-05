Μπραντ Πιτ: «Δεν ήταν τόσο σημαντικό» - Η απάντηση σε ερώτηση για το διαζύγιο με την Αντζελίνα Τζολί

Σε μία ιδιαίτερα εξομολογητική συνέντευξη, προχώρησε ο Μπραντ Πιτ μιλώντας στο περιοδικό GQ.

Ο Μπραντ Πιτ παρότι μιλά σπάνια στα ΜΜΕ και ακόμη πιο σπάνια για ζητήματα που αφορούν την προσωπική του ζωή, αυτή τη φορά αναφέρθηκε εκτενώς τόσο στο θέμα της διαρκής έκθεσης της ιδιωτικής του ζωής στα φώτα της δημοσιότητας όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και στο διαζύγιό του με την Αντζελίνα Τζολί.

Όπως ανέφερε αρχικά, πλέον είναι πιο ήρεμος και συμφιλιωμένος με το βάρος της δημοσιότητας, σε σχέση με το πως αντιμετώπιζε αυτή την κατάσταση κατά τη διάρκεια των πρώτων χρόνων της καριέρας του, χωρίς όμως να προσποιείται ότι το έχει αφήσει πίσω του.

«Η προσωπική μου ζωή είναι πάντοτε στις ειδήσεις. Εδώ και 30 χρόνια, αδερφέ. Ή κάποια εκδοχή της προσωπικής μου ζωής, για να το θέσω έτσι» ανέφερε χαρακτηριστικά ο διάσημος ηθοποιός.

Στη συνέχεια ωστόσο, εξήγησε πως θεωρεί ότι έχει βρει μια εσωτερική ισορροπία.

