«Μπορούμε να ζούμε ειρηνικά»: Το νέο μήνυμα του Πάπα εν μέσω διαμάχης με τον Τραμπ

Η συνεχιζόμενη αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ και το Βατικανό σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν πήρε νέα τροπή την Τετάρτη, όταν ο Πάπας Λέων απηύθυνε μήνυμα ειρήνης και συμφιλίωσης, μετά από τις τελευταίες επιθετικές δηλώσεις του Λευκού Οίκου.

Η ένταση κορυφώθηκε τις προηγούμενες ημέρες, με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς να αμφισβητεί δημόσια τις θεολογικές θέσεις του Πάπα, αφήνοντας αιχμές ότι δεν κατανοεί τη φύση του πολέμου.

Μιλώντας σε εκδήλωση του οργανισμού Turning Point USA στο Πανεπιστήμιο της Τζόρτζια, ο Βανς διερωτήθηκε πώς είναι δυνατόν ο Πάπας να υποστηρίζει ότι «ο Θεός δεν είναι ποτέ με την πλευρά εκείνων που κρατούν το σπαθί».

«Ήταν ο Θεός στο πλευρό των Αμερικανών που απελευθέρωσαν τα στρατόπεδα του Ολοκαυτώματος;» ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι ο Πάπας οφείλει να είναι «προσεκτικός» όταν εκφράζεται για θεολογικά ζητήματα.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, ο Βανς είχε καλέσει τον Πάπα να περιοριστεί σε «ζητήματα ηθικής», μετά από ανάρτηση του στην πλατφόρμα X, όπου κατήγγειλε τον πόλεμο ΗΠΑ- Ισραήλ στο Ιράν.

Στην ανάρτησή του, ο Πάπας είχε γράψει χαρακτηριστικά πως «Ο Θεός δεν ευλογεί καμία σύγκρουση. Όποιος είναι μαθητής του Χριστού, του Άρχοντα της Ειρήνης, δεν στέκεται ποτέ στο πλευρό όσων κρατούν το σπαθί ή ρίχνουν βόμβες».





Η απάντηση του Πάπα: ενότητα, διάλογος και σεβασμός

Κατά τη διάρκεια πτήσης προς το Καμερούν, στο πλαίσιο 11ήμερης περιοδείας στην Αφρική, ο Πάπας Λέων απέφυγε να απαντήσει άμεσα στις δηλώσεις Βανς ή στις προσβολές του Τραμπ, ο οποίος τον χαρακτήρισε «αδύναμο» και «απαίσιο».

Ωστόσο, έδωσε έμφαση στη σημασία της ενότητας, αντλώντας έμπνευση από τον Άγιο Αυγουστίνο, τον οποίο επισκέφθηκε στην αρχαία πόλη Ιππώνα.

Ο Ποντίφικας τόνισε ότι το μήνυμα του Αγίου Αυγουστίνου για αναζήτηση της αλήθειας και του Θεού παραμένει επίκαιρο, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για «ενότητα μεταξύ όλων των λαών και σεβασμό παρά τις διαφορές». Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη συνύπαρξη χριστιανών και μουσουλμάνων, σημειώνοντας ότι, παρά τις θρησκευτικές διαφορές, υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός.

«Μπορούμε να ζούμε μαζί ειρηνικά», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι ο διάλογος και η κατανόηση αποτελούν βασικά εργαλεία για την επίλυση συγκρούσεων.



Δύο αντίθετες προσεγγίσεις και πολιτικές αντιδράσεις

Η στάση του Πάπα έρχεται σε έντονη αντίθεση με εκείνη του Τραμπ, ο οποίος συνέχισε τις επιθέσεις μέσω της πλατφόρμας Truth Social, ενώ προκάλεσε αντιδράσεις ακόμη και μεταξύ των υποστηρικτών του.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσε η ανάρτηση μιας «βλάσφημης» εικόνας που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη, στην οποία παρουσιαζόταν ως μορφή παρόμοια με τον Ιησού Χριστό, μία εικόνα που τελικά αναγκάστηκε να αποσύρει μετά από έντονες αντιδράσεις.

Παράλληλα, στη Ρώμη, πολίτες, επιχειρηματίες και επισκέπτες φαίνεται να στηρίζουν σε μεγάλο βαθμό τον Πάπα, ενισχύοντας τη θέση του Βατικανού στη διαμάχη.

Το μήνυμα του Πάπα παραμένει σαφές: σε έναν κόσμο γεμάτο εντάσεις, η ειρήνη και η συνύπαρξη δεν είναι απλώς ιδανικά, είναι αναγκαιότητα.

Με πληροφορίες από Guardian