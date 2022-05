Μπλούζα του Ζελένσκι πουλήθηκε πάνω από 100.000$- Σε δημοπρασία για την Ουκρανία

Μία μπλούζα fleece του Βολοντίμιρ Ζελένσκι πωλήθηκε για περισσότερα από 100.000 δολάρια σε δημοπρασία για τη συγκέντρωση χρημάτων για την Ουκρανία.

Η δημοπρασία διοργανώθηκε από την ουκρανική πρεσβεία στο Λονδίνο και το fleece του προέδρου πωλήθηκε έναντι 90.000 λιρών (περίπου 111.000 δολάρια). «Σήμερα, όλος ο κόσμος εκτιμά έναν άνδρα που φορά ένα απλό fleece. Και τώρα, το εμβληματικό κομμάτι, υπογεγραμμένο από τον πρόεδρο Ζελένσκι, είναι εδώ», ανέφερε η πρεσβεία σε βίντεο που ανάρτησε στα social media.

There was one and only @ZelenskyyUa fleece among the lots. It was sold for £90k pic.twitter.com/Rmxmhp1aeg