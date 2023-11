Απειλές Ιράν: Οι ΗΠΑ «θα πληγούν σκληρά» αν δεν εφαρμόσουν εκεχειρία στη Γάζα

Το Ιράν διεμήνυσε σήμερα ότι οι ΗΠΑ «εμπλέκονται στρατιωτικά» στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς και απείλησε ότι θα υποστούν πλήγματα εάν δεν εφαρμοστεί η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Οι τοποθετήσεις αυτές βρίσκονται σε παρόμοιο πλαίσιο με τις απειλές, που προχθές εξαπέλυσε κατά των Αμερικανών, ο ηγέτης της στηριζόμενης από το Ιράν οργάνωσης της Χεζμπολάχ του Λιβάνου. Στο ίδιο μοτίβο, λοιπόν, σήμερα ο υπουργός Άμυνας του Ιράν, σύμφωνα με διεθνή μέσα που επικαλούνται το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα «πληγούν σκληρά» αν η Ουάσινγκτον δεν εφαρμόσει εκεχειρία στη Γάζα.

«Η συμβουλή μας προς τους Αμερικανούς είναι να σταματήσουν άμεσα τον πόλεμο στη Γάζα και να εφαρμόσουν εκεχειρία, διαφορετικά θα πληγούν σκληρά», είπε ο Μοχάμεντ Ρεζά Αστιανί. Υπενθυμίζεται πως με βάση όσα αναφέρθηκαν από τις συναντήσεις στο Αμάν της Ιορδανίας κατάπαυση πυρός ζητούν οι Άραβες, αλλά τη διαφωνία του εξέφρασε ο Μπλίνκεν.

Στο μεταξύ όπως μετέδωσε το Reuters και αναπαρήγαγε ο Guardian, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ συναντήθηκε με τον ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια.

Το Reuters επικαλείται ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης και αναφέρει πως «Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι “ο Χανίγια, ο οποίος διαμένει μεταξύ Κατάρ και Τουρκίας από το 2019, ενημέρωσε τον Χαμενέϊ για τις τελευταίες εξελίξεις στη Λωρίδα της Γάζας και τα εγκλήματα του σιωνιστικού καθεστώτος στη Γάζα, καθώς και για τις εξελίξεις στη Δυτική Όχθη". Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν λέει ότι υποστηρίζει τη Χαμάς, αλλά δεν έπαιξε κανένα ρόλο στην αιφνιδιαστική επίθεση των μαχητών στο Ισραήλ τον περασμένο μήνα.

"Ο Αγιατολάχ Χαμενεΐ εξήρε τη σταθερότητα και την ανθεκτικότητα του λαού της Γάζας και εξέφρασε έντονη λύπη για τα εγκλήματα του σιωνιστικού καθεστώτος, που υποστηρίζεται άμεσα από την Ουάσινγκτον και ορισμένες δυτικές χώρες", ανέφερε η κρατική τηλεόραση του Ιράν.

Χωρίς να διευκρινίσει πότε πραγματοποιήθηκε η συνάντηση, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim ανέφερε ότι η ανώτατη αρχή της χώρας, αγιατολάχ Χαμενεΐ "τόνισε τη συνεπή πολιτική της Τεχεράνης για την υποστήριξη των παλαιστινιακών δυνάμεων αντίστασης κατά των σιωνιστών κατακτητών".

Το ιερατικό κατεστημένο του Ιράν έχει προειδοποιήσει το Ισραήλ, το οποίο αρνείται να αναγνωρίσει, για "σκληρές συνέπειες" εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας».

