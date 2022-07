Μπιλ Γκέιτς: Θα βγω από τη λίστα με τους πιο πλούσιους- Θα δωρίσω σχεδόν όλη την περιουσία μου

Ο Μπιλ Γκέιτς σχεδιάζει να δωρίσει σχεδόν όλη την περιουσία του στο φιλανθρωπικό ίδρυμα που φέρει το όνομά του, βγαίνοντας τελικά από τη λίστα με τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο.

Ο δισεκατομμυριούχος, που δημιούργησε το Bill & Melinda Gates Foundation το 2020, με την τότε σύζυγό του Μελίντα, ανακοίνωσε ότι το ίδρυμα σχεδιάζει να αυξήσει τις δαπάνες από 6 δισεκατομμύρια ετησίως που είναι τώρα, σε 9 δισεκατομμύρια τον χρόνο έως το 2026.

«Για να βοηθήσω να γίνει δυνατή αυτή η αύξηση δαπανών, μεταφέρω 20 δισεκατομμύρια δολάρια στη χορηγία του ιδρύματος αυτό τον μήνα», ανακοίνωσε μέσω Twitter. «Κοιτάζοντας το μέλλον, σχεδιάζω να δώσω ουσιαστικά όλη την περιουσία μου στο ίδρυμα. Θα πέσω και τελικά θα βγω από τη λίστα των πλουσιότερων ανθρώπων στον κόσμο», συμπλήρωσε στις διαδοχικές αναρτήσεις του.

«Το σχέδιό μου είναι να δώσω όλη την περιουσία μου στο ίδρυμα, πέρα από αυτά που ξοδεύω για τον εαυτό μου και την οικογένειά μου», ανέφερε σε κείμενο που δημοσίευσε στην ιστοσελίδα του. «Το ότι θα δώσω τα χρήματά μου δεν είναι θυσία. Νιώθω προνομιούχος που εμπλέκομαι στην αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων, απολαμβάνω τη δουλειά και πιστεύω ότι έχω υποχρέωση να επιστρέψω τους πόρους μου στην κοινωνία με τρόπους που θα έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο στη βελτίωση των ζωών», επεσήμανε ακόμη ο Γκέιτς, του οποίου η περιουσία ανέρχεται στα 113 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Bloomberg.

