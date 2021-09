Η Μπέτι Μίντλερ ήταν μεταξύ των πολλών διασημοτήτων που καταδίκασε τον νόμο για τις αμβλώσεις που τέθηκε σε ισχύ την περασμένη εβδομάδα στο Τέξας και απαγορεύει τις αμβλώσεις μετά την έκτη εβδομάδα κύησης.

Η τετράκις βραβευμένη με Χρυσή Σφαίρα ηθοποιός πρότεινε λύση αλά Λυσιστράτη με αποχή από το σεξ, ως τρόπο διαμαρτυρίας κατά του αναχρονιστικού νόμου.

«Προτείνω όλες οι γυναίκες να αρνούνται να κάνουν σεξ έως ότου τούς διασφαλιστεί το δικαίωμα της επιλογής από το Κογκρέσο» έγραψε η 75χρονη ηθοποιός μέσω Twitter.

I suggest that all women refuse to have sex with men until they are guaranteed the right to choose by Congress.