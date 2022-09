Μοντέλα της Victoria's Secret ποζάρουν με «εσώρουχα» από σακούλες, παιχνίδια και παλιές μπάλες

Εννέα από τα διασημότερα μοντέλα της Victoria's Secret βρέθηκαν ξανά μαζί σε μια φωτογράφιση για το περιοδικό More or Less, όπου ποζάρουν με εσώρουχα από σκουπίδια.

Στο τεύχος, που ονομάζεται Earth Angels, συμμετέχουν οι Alessandra Ambrosio, Candice Swanepoel, Stella Maxwell, Sara Sampaio, Martha Hunt, Elsa Hosk, Lily Aldridge, Lais Ribeiro και Leomie Anderson- οι οποίες σε κάποια στιγμή της καριέρας τους περπάτησαν στην πασαρέλα της Victoria's Secret.

Τα μοντέλα φορούν κυρίως ανακυκλωμένα υλικά από την faux-fashion label Kezako, γράφει το περιοδικό στο Instagram, που περιλαμβάνουν τα πάντα, από πλαστικό που βρέθηκε στους δρόμους μέχρι παιχνίδια που αγοράστηκαν από το eBay.

Η Αλεσάντρα Αμπρόσιο φοράει ένα κορμάκι φτιαγμένο από παιχνίδια από το eBay. Το look της ονομάζεται «Frankentoys» και το μοντέλο μοιράστηκε στο Instagram μια σειρά από behind-the-scenes στιγμιότυπα.

Σε μια άλλη φωτογραφία, γίνεται «Save Water, φορώντας φτερά από πεταμένα μπουκάλια νερού και ανακυκλωμένες σακούλες σκουπιδιών.

Η Swanepoel εμφανίζεται με δύο looks, ένα που ονομάζεται «Flintstones» και ένα που ονομάζεται «Dark», από κομμάτια που βρέθηκαν στο La Réserve des Arts, το οποίο συλλέγει και ανακυκλώνει υλικά που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία του θεάματος.

Άλλα looks περιλαμβάνουν την Σαμπάιο ως «In the News», φορώντας εφημερίδες, την Hosk ως «Picnic» με κουβέρτα πικνίκ και την Ribeiro ως «Football», με μπάλες ποδοσφαίρου που κόπηκαν και προσαρμόστηκαν για να γίνουν σουτιέν.

Η ιδρύτρια του More or Less, Τζέιμι Πέρλμαν, δήλωσε στη New York Post ότι η φωτογράφιση με ανακυκλωμένα υλικά ήθελε να θίξει την κλιματική αλλαγή και τον καταναλωτισμό.

«Το πιο ανατρεπτικό πράγμα στη μόδα αυτή τη στιγμή είναι το χιούμορ», είπε. «Και πάντα προσπαθούμε να θίξουμε σοβαρά θέματα. Μερικές φορές η μόδα μπορεί να παίρνει τον εαυτό της υπερβολικά σοβαρά».

Για να προωθήσει το μήνυμά της, επέλεξε να χρησιμοποιήσει «αγγελάκια» για να φέρει ένα είδος ελαφρότητας σε όλα αυτά. «Είναι σαν να κάνουν την επιστροφή τους, αλλά με έναν ανακυκλωμένο τρόπο», λέει.

«Αυτές γυναίκες έχουν τεράστιο κοινό και πολλές ενδιαφέρονται πραγματικά για τη βιωσιμότητα. Θέλαμε να δούμε τη μόδα έξω από το σύστημα της πασαρέλας», προσθέτει.