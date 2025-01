Μολδαβία: Ο σκύλος της προέδρου ταράχτηκε από τα πυροτεχνήματα και το 'σκασε

Ο σκύλος της προέδρου της Μολδαβίας ταράχτηκε από τα πυροτεχνήματα της Πρωτοχρονιάς και το 'σκασε φοβισμένος, για να εντοπιστεί τελικά σώος και να επιστρέψει στην προεδρική κατοικία, λίγες ώρες μετά.

Ο Κοντρούτς, ο σκύλος της προέδρου της Μολδαβίας, Μάγια Σάντου, είχε γίνει γνωστός όταν δάγκωσε τον Αυστριακό πρόεδρο Αλεξάντερ Φαν ντερ Μπέλε. Παραμονή Πρωτοχρονιάς, το έσκασε, ταραγμένος από τους ήχους των εορταστικών πυροτεχνημάτων.

«Κοντρούτς» σημαίνει στα ρουμανικά, επίσημη γλώσσα της Μολδαβίας, «μικρό δάσος» και κάτοικοι της πρωτεύουσας Κισινάου κινητοποιήθηκαν άμεσα, αναρτώντας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης εικόνες του και ο «πρώτος σκύλος» της Μολδαβίας οδηγήθηκε πίσω σπίτι λίγες ώρες αργότερα. «Ο καλός μας φίλος Κοντρούτς είχε μια δυσάρεστη εμπειρία», έγραψε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο εκπρόσωπος της προέδρου, Ίγκορ Ζαχάροβ. «Είναι ασφαλής στο σπίτι», πρόσθεσε.

Το σκυλάκι, που έχασε το ένα του πόδι όταν χτυπήθηκε από αυτοκίνητο, υιοθετήθηκε από την Σάντου το 2023. Κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψης με την Σάντου στο προεδρικό μέγαρο στο Κισινάου τον Νοέμβριο του 2023, ο Αυστριακός πρόεδρος Αλεξάντερ Βαν ντερ Μπέλεν υπέστη ελαφρύ τραυματισμό στο χέρι όταν ο Κοντρούτς τον δάγκωσε.

Moldova's "first dog", Codrut, forgot diplomatic protocol when meeting Austrian President Alexander Van der Bellen, going straight in for the bite instead of politely shaking paws.



