Μήνυμα του Σβαρτσενέγκερ προς τους Ρώσους πολίτες και στρατιώτες- «Πούτιν σταμάτα τον πόλεμο»

Με ένα παθιασμένο μήνυμα στα social media, ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ απευθύνθηκε στους Ρώσους πολίτες, τους στρατιώτες στην Ουκρανία, αλλά και τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ζητώντας του να τερματίσει τον πόλεμο.

Στο βίντεο διάρκειας περίπου 9 λεπτών, με ρωσικούς υπότιτλους, ο ηθοποιός και πρώην κυβερνήτης αναφέρθηκε στην προπαγάνδα του Κρεμλίνου, ενώ το μήνυμά του δημοσιεύθηκε και στο Telegram, όπου έχουν ακόμη πρόσβαση οι Ρώσοι πολίτες.

«Εσύ ξεκίνησες αυτό τον πόλεμο. Εσύ ηγείσαι αυτού του πολέμου. Εσύ μπορείς να τον τερματίσεις», λέει απευθυνόμενος στον Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Σας μιλάω σήμερα γιατί συμβαίνουν τρομερά πράγματα, που θα έπρεπε να γνωρίζετε», λέει ο Σβαρτσενέγκερ στην αρχή του βίντεο, απευθυνόμενος σε Ρώσους πολίτες, αλλά και στρατιώτες που πολεμούν στην Ουκρανία.

«Σας λένε ότι είναι ένας πόλεμος για την αποναζιστικοποίηση της Ουκρανίας. Δεν είναι αλήθεια. Η Ουκρανία είναι μία χώρα με Εβραίο πρόεδρο, που τα τρία αδέλφια του πατέρα του δολοφονήθηκαν από τους ναζί. Δεν ξεκίνησε η Ουκρανία αυτό τον πόλεμο, ούτε οι εθνικιστές ή οι ναζί. Αυτοί που είναι στην εξουσία στο Κρεμλίνο ξεκίνησαν τον πόλεμο. Αυτός δεν είναι ένας πόλεμος του ρωσικού λαού», αναφέρει ο 74χρονος, που σημειώνει ότι εξαιτίας της βαναυσότητας της επίθεσης η Ρωσία έχει απομονωθεί.

«Δεν σας λένε την αλήθεια για τις συνέπειες που έχει αυτός ο πόλεμος για την ίδια τη Ρωσία. Λυπάμαι που σας το λέω, αλλά χιλιάδες Ρώσοι στρατιώτες έχουν σκοτωθεί. Η καταστροφή που προκαλούν οι ρωσικές βόμβες σε αθώους αμάχους έχει εξοργίσει τόσο τον κόσμο, που επιβλήθηκαν κυρώσεις πιο ισχυρές από ποτέ. Αυτοί που δεν το αξίζουν- και στις δύο πλευρές του πολέμου, θα υποφέρουν», συνεχίζει.

I love the Russian people. That is why I have to tell you the truth. Please watch and share. pic.twitter.com/6gyVRhgpFV