Το μήνυμα του Μάτζικ Τζόνσον για τα γενέθλια του γιου του: «Αισθάνομαι τιμή και ευλογία που είσαι γιος μου!»

O Μάτζικ Τζόνσον ευχήθηκε χρόνια πολλά στον γιο του για τα 30ά γενέθλιά του με ένα γλυκό μήνυμα.

Αναρτώντας μία φωτογραφία όπου ποζάρουν μαζί, ο διάσημος και περήφανος μπαμπάς έγραψε στην λεζάντα «Ευτυχισμένα 30ά γενέθλια στον απίστευτο γιο μου EJ!!! Αισθάνομαι τιμή και ευλογία που είσαι γιος μου!».

Το πραγματικό όνομα του EJ είναι Earvin Johnson III. Είναι διάσημο τηλεοπτικό πρόσωπο και έχει κάνει coming out ως ομοφυλόφιλος μαύρος.

«Νομίζω ότι το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μην προσπαθείς να αποφασίσεις τι πρέπει να είναι η κόρη ή ο γιος σου ή τι θέλεις να γίνουν. Το παν είναι να τους αγαπάς ανεξάρτητα από το ποιοι είναι και τι αποφασίζουν να κάνουν», είχε πει ο διάσημος πρώην παίκτης του NBA, στο The Ellen DeGeneres Show.

Αρχικά, o Μάτζικ Τζόνσον δεν είχε αποδεχθεί την επιλογή του μικρότερου γιου του.

«Μου είπε θα το ξεπεράσουμε αυτό, απλά χρειάζομαι χρόνο και αρχίσαμε και οι δύο να κλαίμε λίγο. Αλλά μετά, μετακόμισα στη Νέα Υόρκη για να πάω στο κολέγιο και όταν επέστρεψα πήγαμε για δείπνο και με αγκάλιασε τόσο δυνατά, που κόντεψε να μου σπάσει την πλάτη, και τότε είπα: Θα είμαστε καλά. Μπορούσα πραγματικά να νιώσω την αγάπη.» είχε πει αναπολώντας την εποχή εκείνη, ο EJ.

Happy 30th birthday to my incredible son EJ!!! I am so honored and blessed to have you as my son! ❤️ pic.twitter.com/JPkY7Mv95z