Το μήνυμα της βασίλισσας Ελισάβετ για τον θάνατο του Σίνζο Άμπε

Με ανάρτησή της στα social media, η βασίλισσα Ελισάβετ εξέφρασε την θλίψη της για την απώλεια του πρώην πρωθυπουργού της Ιαπωνίας, Σίνζο Άμπε.

«Η οικογένειά μου και εγώ λυπηθήκαμε πολύ στο άκουσμα της είδησης του ξαφνικού και τραγικού θανάτου, του πρώην πρωθυπουργού, Σίνζο Άμπε.

Έχω ευχάριστες αναμνήσεις από την επίσκεψη του κ. Άμπε και της συζύγου του στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2016.

»Ήταν ξεκάθαρη η αγάπη του για την Ιαπωνία και η επιθυμία του να σφυρηλατήσει στενούς δεσμούς με το Ηνωμένο Βασίλειο.

»Θα ήθελα να υποβάλω τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του και τον λαό της Ιπαωνίας αυτή τη δύσκολη ώρα» ανέφερε η βασίλισσα Ελισάβετ.

Her Majesty The Queen has sent the following message of condolence to the Emperor of Japan, following the death of former Prime Minister of Japan, Shinzo Abe. pic.twitter.com/NRCLQ4AyDi