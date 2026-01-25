Μινεάπολη: Η κυβέρνηση Τραμπ μιλά για «εγχώριο τρομοκράτη», τα βίντεο εγείρουν ερωτήματα

Η κυβέρνηση Τραμπ έσπευσε το Σάββατο να παρουσιάσει τον 37χρονο Άλεξ Τζέφρι Πρέτι, που σκοτώθηκε στη Μινεάπολη από πυρά πρακτόρων της U.S. Border Patrol, ως «εγχώριο τρομοκράτη» που είχε σκοπό να σκοτώσει αστυνομικούς.

Οι New York Times, επικαλούμενοι ανάλυση βίντεο που έχουν δημοσιοποιηθεί, σημειώνουν ότι στα διαθέσιμα πλάνα δεν διακρίνεται ο Πρέτι να τραβά όπλο στα κρίσιμα δευτερόλεπτα πριν από τους πυροβολισμούς, γεγονός που αφήνει αναπάντητα ερωτήματα για το τι ακριβώς προηγήθηκε.

Ο αρχηγός της αστυνομίας της Μινεάπολης τον περιέγραψε ως Αμερικανό πολίτη χωρίς ποινικό μητρώο και εργαζόμενο ως νοσηλευτή εντατικής. Από την πλευρά των ομοσπονδιακών αρχών, ο βασικός ισχυρισμός είναι ότι ο Πρέτι ήταν οπλισμένος και ότι η εμπλοκή έγινε στο πλαίσιο επιχείρησης επιβολής του νόμου.

Όμως, σύμφωνα με τους Times, τα πλάνα που έχουν αναλυθεί δεν δείχνουν να επιδεικνύει το όπλο του, ούτε είναι σαφές από το υλικό που έχει δει το κοινό αν οι πράκτορες γνώριζαν ότι οπλοφορούσε πριν τον ακινητοποιήσουν στο πεζοδρόμιο.

Το στοιχείο που ανεβάζει τους τόνους δεν είναι μόνο ο θάνατος του 37χρονου, αλλά ο τρόπος με τον οποίο επιχειρείται να κλείσει πολιτικά η υπόθεση πριν ξεκαθαριστούν τα πραγματικά δεδομένα. Σε συνέντευξη Τύπου, η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ δήλωσε ότι «φαίνεται» πως ο Πρέτι «ήρθε για να προκαλέσει τη μέγιστη δυνατή ζημιά» και να σκοτώσει αστυνομικούς, ενώ απέδωσε ευθύνη για τη βία σε τοπικούς αξιωματούχους, με αιχμές προς τον κυβερνήτη Τιμ Γουόλζ και τον δήμαρχο Τζέικομπ Φρέι.

BREAKING: Kristi Noem claims that Alex Pretti approached ICE with a gun.



What she doesn’t say is that he had a right to carry that gun and a license to carry that gun.



What she also doesn’t say is that he never pulled that gun out on officers.



And of course, what she doesn’t… pic.twitter.com/OJufMIxwx0 — Ed Krassenstein (@EdKrassen) January 24, 2026

Η Νόεμ προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, υιοθετώντας συμπέρασμα για την πρόθεση του νεκρού και λέγοντας ότι «δεν ήταν εκεί για ειρηνική διαμαρτυρία», επικαλούμενη ότι εμφανίστηκε σε επιχείρηση με όπλο και πυρομαχικά. Οι Times επισημαίνουν ότι, μέχρι εκείνη τη στιγμή, δεν είχε παρουσιαστεί δημόσια τεκμηρίωση για το κίνητρό του. Παρόμοια διατύπωση χρησιμοποίησε και ο Στίβεν Μίλερ, χαρακτηρίζοντας επίσης τον Πρέτι «εγχώριο τρομοκράτη».

A would-be assassin tried to murder federal law enforcement and the official Democrat account sides with the terrorists. https://t.co/UCFCE5p5J1 — Stephen Miller (@StephenM) January 24, 2026

Ποιος ερευνά ποιον

Το πρόβλημα για τις τοπικές αρχές δεν είναι μόνο το περιεχόμενο αυτών των δηλώσεων, αλλά το τι συνεπάγονται θεσμικά. Στον πυρήνα της υπόθεσης βρίσκεται το ερώτημα της διερεύνησης. Σύμφωνα με αξιωματούχο των ΗΠΑ που επικαλούνται οι New York Times, την έρευνα για τη θανατηφόρα χρήση βίας την έχει αναλάβει το ίδιο το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS), δηλαδή το υπουργείο στο οποίο υπάγονται οι δυνάμεις που συμμετείχαν στην επιχείρηση.

Το στοιχείο αυτό αποκτά μεγαλύτερο βάρος επειδή, πριν καν ολοκληρωθεί η συλλογή στοιχείων, δύο κορυφαία στελέχη του DHS έχουν ήδη κάνει δημόσιες τοποθετήσεις για την «πρόθεση» του νεκρού, υιοθετώντας ουσιαστικά μια εκδοχή για το τι συνέβη.

Την ίδια ώρα, η Διεύθυνση Πολιτικών Δικαιωμάτων (Civil Rights Division) του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που ιστορικά έχει ερευνήσει περιστατικά πυροβολισμών από ομοσπονδιακούς, δεν αναμένεται να εμπλακεί στην υπόθεση Πρέτι, σύμφωνα με δύο ανώτερους αξιωματούχους επιβολής νόμου που γνωρίζουν τις εσωτερικές αποφάσεις. Κατά τους Times, ανάλογη επιλογή είχε γίνει και μετά τον θάνατο της Ρενέ Γκουντ.

Έτσι διαμορφώνεται ένα θεσμικά δύσκολο σχήμα. Η βασική έρευνα διεξάγεται εντός του DHS, ενώ η «εξωτερική» ομοσπονδιακή δικλείδα που θα μπορούσε να αναλάβει ανεξάρτητο έλεγχο δεν μπαίνει στο κάδρο.

Δεν επιτράπηκε στις τοπικές αρχές να εξετάσουν τη σκηνή του πυροβολισμού

Ο επικεφαλής του Minnesota Bureau of Criminal Apprehension (BCA), Ντρου Έβανς, δήλωσε ότι ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι εμπόδισαν πολιτειακούς ερευνητές να μπουν στη σκηνή του πυροβολισμού. Όπως είπε, η υπηρεσία του προχώρησε σε μια ασυνήθιστη κίνηση και εξασφάλισε ένταλμα για πρόσβαση σε περιστατικό που συνέβη σε δημόσιο δρόμο, χωρίς όμως να καταφέρει να λάβει τα στοιχεία που θεωρεί αναγκαία για την έρευνα.

Ο ίδιος ο Έβανς μίλησε για «αχαρτογράφητα νερά» και για εμπόδια τόσο στην πρόσβαση σε μάρτυρες όσο και σε υλικό, παρότι στο παρελθόν η υπηρεσία του έχει συνεργαστεί επανειλημμένα με ομοσπονδιακές αρχές.

The @MnDPS_BCA says DHS/federal agents blocked their investigators from the scene where a border patrol agent shot & killed Alex Pretti in Minneapolis. Superintendent Drew Evans says they even had a signed warrant, but were still blocked. @fox9 pic.twitter.com/TQdieY7GoR — Chenue Her (@ChenueHer) January 24, 2026

Παράλληλα, οι New York Times αναφέρουν ότι οι ομοσπονδιακές αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει τις ταυτότητες των πρακτόρων που εμπλέκονται στον πυροβολισμό, ούτε αντίστοιχα στοιχεία για άλλους πρόσφατους πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια της ίδιας επιχείρησης.

Το βράδυ του Σαββάτου, το γραφείο του εισαγγελέα της κομητείας Χένεπιν ανακοίνωσε ότι, μαζί με πολιτειακούς αξιωματούχους, κατέθεσε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο αγωγή με στόχο να αποτραπεί η καταστροφή ή απώλεια αποδεικτικού υλικού που συνδέεται με τον θάνατο του Πρέτι. Το κείμενο της αγωγής δεν είχε δοθεί ακόμη στη δημοσιότητα.

Η επιστολή της Μπόντι και οι απαιτήσεις προς τη Μινεσότα

Στο ίδιο τεταμένο πλαίσιο, η γενική εισαγγελέας των ΗΠΑ, Παμ Μπόντι, έστειλε επιστολή στον κυβερνήτη Τιμ Γουόλζ, κατηγορώντας τον ίδιο και άλλους Δημοκρατικούς αξιωματούχους ότι ανέχονται «ανομία». Στην επιστολή ζητά από την πολιτεία να παραδώσει αρχεία που αφορούν δικαιούχους προνοιακών επιδομάτων, από τις τοπικές αρχές να καταργήσουν πολιτικές «καταφυγίου» για μετανάστες (sanctuary policies) και από τη Μινεσότα να διαβιβάσει εκλογικά αρχεία στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

As insane as this sounds, it’s true: Pam Bondi sent Minnesota officials a letter today saying ICE would leave the state if Minnesota turns over its voter files to the Trump Administration.



They’re openly using state violence as a bargaining chip to seize election infrastructure. https://t.co/v5L9ByI4eK pic.twitter.com/gRZ6SnU1Zf — Matt McDermott (@mattmfm) January 25, 2026

Παραμένει ασαφές αν η επιστολή εστάλη πριν ή μετά τον πυροβολισμό. Σε κάθε περίπτωση, συνδέει ευθέως μια θανατηφόρα υπόθεση που βρίσκεται υπό διερεύνηση με ένα ευρύτερο πακέτο πολιτικών απαιτήσεων, ανεβάζοντας κι άλλο τη θεσμική ένταση ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την πολιτεία.

Πίεση και στο Κογκρέσο, με φόντο τη χρηματοδότηση του DHS

Η υπόθεση πέρασε και στο Κογκρέσο. To δικομματικό νομοσχέδιο για τη χρηματοδότηση μεγάλου τμήματος του ομοσπονδιακού κράτους, που στόχο έχει να αποτρέψει shutdown στο τέλος της εβδομάδας, βρίσκεται πλέον σε σοβαρό κίνδυνο. Κρίσιμοι Δημοκρατικοί γερουσιαστές δηλώνουν ότι δεν θα το στηρίξουν μετά τον πυροβολισμό στη Μινεάπολη.

Στο πακέτο περιλαμβάνονται 64,4 δισ. δολάρια για το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, εκ των οποίων 10 δισ. για την ICE. Καθώς η διαδικασία στη Γερουσία απαιτεί 60 ψήφους για να ξεπεραστεί το filibuster, η κλιμάκωση των αντιδράσεων αυξάνει την πιθανότητα νέου αδιεξόδου και τον κίνδυνο μερικού shutdown προς το τέλος του μήνα.

Με πληροφορίες από New York Times, CBS News