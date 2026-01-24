Νεκρός 37χρονος από πυρά της ICE στη Μινεάπολη: Νέα στοιχεία - Τι δείχνουν τα βίντεο

Ένας 37χρονος κάτοικος της Μινεάπολης σκοτώθηκε το πρωί του Σαββάτου από πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων, σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας της πόλης, Μπράιαν Ο’Χάρα.

Το περιστατικό πυροδότησε ένταση και συγκρούσεις με εκατοντάδες διαδηλωτές, την ώρα που πολιτειακοί και δημοτικοί αξιωματούχοι ζητούν από την κυβέρνηση Τραμπ να τερματίσει την επιχείρηση μετανάστευσης, λέγοντας ότι μέσα σε λίγες εβδομάδες έχει οδηγήσει ήδη σε δύο θανάτους.

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) έδωσε τη δική του εκδοχή μέσω αναρτήσεων, υποστηρίζοντας ότι όλα ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια «στοχευμένης επιχείρησης» για τον εντοπισμό ατόμου που βρισκόταν παράνομα στη χώρα και καταζητούνταν για επίθεση. Σύμφωνα με το DHS, ένας άνδρας προσέγγισε πράκτορες της Συνοριοφυλακής με «ημιαυτόματο πιστόλι 9 χιλιοστών» και ακολούθησε «ένοπλη πάλη», κατά την οποία οι πράκτορες επιχείρησαν να τον αφοπλίσουν.

DHS (once again) announces conclusion (within 3 hours) without any investigation.



- Conclusion about federal agent's intent

- Conclusion about individual's intent

- Implicit conclusion about timing of disarming the individual and shooting him pic.twitter.com/955SPUY312 — Ryan Goodman (@rgoodlaw) January 24, 2026

Η βοηθός γραμματέας του DHS, Τρίσια ΜακΛάφλιν, ανέφερε ότι ο άνδρας «αντιστάθηκε βίαια», ότι είχε δύο γεμιστήρες και ότι «φαίνεται» πως επρόκειτο για περίπτωση όπου κάποιος ήθελε να προκαλέσει «μέγιστη ζημιά» σε βάρος των δυνάμεων ασφαλείας. Πρόσθεσε ότι «περισσότερες λεπτομέρειες θα ακολουθήσουν».

Το θύμα ήταν Αμερικανός πολίτης και «νόμιμος κάτοχος όπλου»

Από την πλευρά της πόλης, ο αρχηγός της αστυνομίας είπε ότι οι τοπικές αρχές έχουν λάβει «πολύ περιορισμένη» ενημέρωση για το τι προηγήθηκε. Ο Ο’Χάρα δήλωσε ότι ο άνδρας έχει ταυτοποιηθεί, ότι πιστεύεται πως ήταν Αμερικανός πολίτης και ότι ήταν «νόμιμος κάτοχος όπλου με άδεια οπλοφορίας». Στη Μινεσότα, η νομοθεσία επιτρέπει σε πολίτες με σχετική άδεια να φέρουν πιστόλι σε δημόσιο χώρο, ακόμη και χωρίς να είναι κρυμμένο.

O’Hara: What I can tell you, is we have identified this person. 37-year-old white male, resident of the city. The only interaction that we are aware of with law enforcement has been for traffic tickets. We believe he is a lawful gun owner with a permit to carry. pic.twitter.com/FSdNZXUjPs — Acyn (@Acyn) January 24, 2026

Κρίσιμο στοιχείο στην υπόθεση είναι το οπτικό υλικό που κυκλοφορεί. Βίντεο που έχει επαληθευτεί από τους New York Times δείχνει το περιστατικό από απόσταση: αρκετοί ομοσπονδιακοί πράκτορες φαίνονται να παλεύουν για να ρίξουν έναν άνδρα στο πεζοδρόμιο, ενώ τουλάχιστον ένας τον χτυπά με αντικείμενο. Ακούγεται ένας πρώτος πυροβολισμός και ακολουθούν κι άλλοι. Σε ανάλυση του ίδιου υλικού αναφέρεται ότι φαίνεται να ρίχτηκαν τουλάχιστον 10 πυροβολισμοί μέσα σε περίπου πέντε δευτερόλεπτα.

Το συγκεκριμένο βίντεο, ωστόσο, δεν καταγράφει καθαρά τα δευτερόλεπτα πριν από την πάλη. Παράλληλα, άλλο βίντεο που, σύμφωνα με το WCCO, έχει επίσης εξεταστεί, δείχνει πράκτορες γύρω από άτομο στο έδαφος και έναν από αυτούς να φαίνεται ότι το χτυπά με όπλο επανειλημμένα πριν ακουστούν οι πυροβολισμοί.

🚨BREAKING: NEW Video shows moments before ICE/Border Patrol agents executed the man in Minneapolis, as he lay motionless on the ground.



In the video, a 51 year old the man was filming agents when they come over and push him, with only his phone in his hand.



No gun, no threat.… pic.twitter.com/bAgUdVjDxz — Jesus Freakin Congress (@TheJFreakinC) January 24, 2026

Μινεάπολη: Έκκληση του δημάρχου στον Τραμπ να «φερθεί σαν ηγέτης»

Ο δήμαρχος της Μινεάπολης, Τζέικομπ Φρέι, είπε ότι έχει δει το βίντεο με πράκτορες να «χτυπούν άγρια έναν συμπολίτη μας και να τον πυροβολούν μέχρι θανάτου» και ζήτησε από τον πρόεδρο Τραμπ να αποσύρει τους ομοσπονδιακούς από την πόλη. «Πόσοι ακόμη κάτοικοι, πόσοι ακόμη Αμερικανοί πρέπει να πεθάνουν ή να τραυματιστούν σοβαρά για να σταματήσει αυτή η επιχείρηση;» διερωτήθηκε, καλώντας τον Τραμπ να «φερθεί σαν ηγέτης».

BREAKING: Minneapolis Mayor Jacob Frey is showing us all how to stand up for our constituents and against Donald Trump’s cruelty-first policies that are destroying America. Every American needs to see this. pic.twitter.com/Y9q2OYGXKE — Democratic Wins Media (@DemocraticWins) January 24, 2026

Στο σημείο του περιστατικού συγκεντρώθηκαν δεκάδες και στη συνέχεια εκατοντάδες διαδηλωτές, που ζητούσαν να συλληφθούν οι ομοσπονδιακοί πράκτορες. Οι αρχές απάντησαν με χρήση δακρυγόνων και κρότου-λάμψης για να απωθήσουν το πλήθος. Φρέι και Ο’Χάρα ζήτησαν από τον κόσμο να αποφύγει την περιοχή και από όσους διαμαρτύρονται να αποχωρήσουν. «Καταλαβαίνουμε την οργή σας… αυτό δεν είναι βιώσιμο», είπε ο αρχηγός της αστυνομίας.

Σε επίπεδο έρευνας, ο Ο’Χάρα ανέφερε ότι στο σημείο βρίσκονται το Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών της Μινεσότα (BCA) και το FBI. Ο κυβερνήτης της πολιτείας, Τιμ Γουόλζ, δήλωσε ότι μίλησε με τον Λευκό Οίκο και ζήτησε η πολιτεία να ηγηθεί της έρευνας, υποστηρίζοντας ότι οι πολιτειακοί ερευνητές ερευνητές πρέπει να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία χωρίς παρεμπόδιση. «Αφήστε τους πολιτειακούς ερευνητές να εξασφαλίσουν δικαιοσύνη… οι ομοσπονδιακοί πράκτορες δεν πρέπει να εμποδίζουν τη δυνατότητά μας να το κάνουμε», ανέφερε.

I told the White House the state must lead the investigation.



Let state investigators secure justice. As we process the scene, stay peaceful and give them space.



The State has the personnel to keep people safe – federal agents must not obstruct our ability to do so. — Governor Tim Walz (@GovTimWalz) January 24, 2026

Το κλίμα επιβαρύνεται από τις προηγούμενες υποθέσεις. Το σημερινό είναι το τρίτο περιστατικό με πυροβολισμούς που εμπλέκουν ομοσπονδιακές δυνάμεις στη Μινεάπολη μέσα στον μήνα, συμπεριλαμβανομένου του θανάτου της Ρενέ Γκουντ, επίσης 37 ετών, στις 7 Ιανουαρίου. Η εκλεγμένη εισαγγελέας της κομητείας Χένεπιν, Μέρι Μοριάρτι, υπογράμμισε ότι ο χώρος πρέπει να ασφαλιστεί από την τοπική αστυνομία για τη διατήρηση αποδεικτικών στοιχείων, σημειώνοντας ότι στην υπόθεση Γκουντ οι πολιτειακές αρχές είχαν καταγγείλει πως ομοσπονδιακές υπηρεσίες τους εμπόδιζαν να αποκτήσουν πρόσβαση σε στοιχεία και να προχωρήσουν την έρευνα.

Με πληροφορίες από New York Times, CBS, Associated Press