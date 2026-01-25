Αλεξ Πρέτι: Ποιος ήταν ο 37χρονος που σκοτώθηκε από πράκτορα της Border Patrol στη Μινεάπολη

Η οικογένεια του 37χρονου που σκοτώθηκε το Σάββατο στη Μινεάπολη από πυρά αξιωματικού της U.S. Border Patrol λέει ότι ο Αλεξ Τζέφρι Πρέτι ήταν νοσηλευτής εντατικής σε νοσοκομείο για βετεράνους των αμερικανικών Ένοπλων Δυνάμεων και άνθρωπος που νοιαζόταν βαθιά για τους άλλους.

Σύμφωνα με τους συγγενείς του, αυτή η στάση ζωής τον είχε οδηγήσει να συμμετέχει σε διαδηλώσεις, αντιδρώντας στην κλιμάκωση της μεταναστευτικής επιχείρησης στην πόλη.

Ο πατέρας του, Μάικλ Πρέτι, είπε ότι ο γιος του «νοιαζόταν βαθιά για τους ανθρώπους» και ήταν «πολύ αναστατωμένος» με όσα συνέβαιναν στη Μινεάπολη και συνολικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον απόηχο επιχειρήσεων της ICE. Όπως ανέφερε, ο Πρέτι «το θεωρούσε τρομερό» αυτό που έβλεπε να συμβαίνει στους δρόμους και γι’ αυτό συμμετείχε σε κινητοποιήσεις.

Ο Αλεξ Πρέτι ήταν Αμερικανός πολίτης, γεννημένος στο Ιλινόι, χωρίς ποινικό μητρώο, σύμφωνα με δικαστικά αρχεία που επικαλείται το Associated Press. Η οικογένειά του λέει ότι οι μόνες επαφές του με την αστυνομία αφορούσαν λίγες κλήσεις της Τροχαίας. Οι γονείς του, που ζουν στο Κολοράντο, αναφέρουν ότι του είχαν ζητήσει να είναι προσεκτικός όταν συμμετείχε σε διαμαρτυρίες.

Η εκδοχή του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) αναφέρει ότι πυροβολήθηκε αφού «πλησίασε» πράκτορες με ημιαυτόματο πιστόλι 9 χιλιοστών. Δεν έχει διευκρινιστεί αν το όπλο επιδείχθηκε ή αν χρησιμοποιήθηκε με απειλητικό τρόπο. Σε βίντεο περαστικών που έχουν δημοσιοποιηθεί, ο Πρέτι φαίνεται να κρατά κινητό τηλέφωνο, χωρίς να διακρίνεται όπλο στα πλάνα που έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής.

Μάρτυρας: Ο Πρέτι «δεν πλησίασε τους πράκτορες με όπλο»

Σύμφωνα με το CBS News, ένορκη κατάθεση αυτόπτη μάρτυρα φέρνει διαφορετική εικόνα από την εκδοχή των ομοσπονδιακών αρχών για τη θανατηφόρα συμπλοκή στη Μινεάπολη.

Ο μάρτυρας, κάτοικος της πόλης, λέει ότι το πρωί του Σαββάτου άκουσε σφυρίγματα καθώς πήγαινε στη δουλειά και στάθηκε να παρακολουθήσει τη δράση πρακτόρων της υπηρεσίας μετανάστευσης. Όπως καταθέτει, ο Άλεξ Πρέτι ρύθμιζε την κυκλοφορία λίγο πριν πέσει στο έδαφος και ακινητοποιηθεί από τους πράκτορες.

Στην κατάθεσή του περιγράφει ότι οι πράκτορες «τον τράβηξαν στο έδαφος» και ότι δεν τον είδε να αγγίζει κάποιον από αυτούς. «Δεν φαινόταν να αντιστέκεται, περισσότερο προσπαθούσε να βοηθήσει μια γυναίκα να σηκωθεί», λέει, προσθέτοντας ότι «απλώς τον πέταξαν κάτω».

Σε άλλο σημείο, ο μάρτυρας υποστηρίζει ότι ο Πρέτι δεν πλησίασε τους πράκτορες κρατώντας όπλο. «Τους πλησίασε με κάμερα», αναφέρει.

Η οικογένεια επιβεβαιώνει ότι ο Πρέτι κατείχε πιστόλι και ότι διέθετε άδεια οπλοφορίας στη Μινεσότα. Στην πολιτεία, η οπλοφορία επιτρέπεται σε όσους διαθέτουν σχετική άδεια, κάτι που καθιστά κρίσιμο για την έρευνα όχι μόνο το αν υπήρχε όπλο, αλλά και το πότε και με ποιον τρόπο φέρεται να εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια του περιστατικού. Οι συγγενείς του, πάντως, λένε ότι δεν τον είχαν δει ποτέ να κυκλοφορεί οπλισμένος στην καθημερινότητά του.

Άλεξ Πρέτι: Η οικογένεια του καταγγέλει «αηδιαστικά ψέματα» από την κυβέρνηση

Η οικογένεια αναφέρει ότι έμαθε για τον θάνατό του από δημοσιογράφο, είδε τα σχετικά βίντεο και στη συνέχεια προσπαθούσε επί ώρες να λάβει πληροφορίες χωρίς αποτέλεσμα. «Δεν μπορώ να πάρω πληροφορίες από κανέναν», είπε ο πατέρας του το Σάββατο, περιγράφοντας ότι η αστυνομία τους παρέπεμπε στην Border Patrol, ενώ δεν έπαιρναν απαντήσεις ούτε από νοσοκομεία. Τελικά απευθύνθηκαν στον ιατροδικαστή της κομητείας Χένεπιν, ο οποίος, σύμφωνα με τους ίδιους, επιβεβαίωσε ότι υπάρχει σορός με τα στοιχεία του γιου τους. Μέχρι το βράδυ του Σαββάτου, λένε ότι δεν είχαν δεχθεί επίσημη ενημέρωση από ομοσπονδιακή υπηρεσία.

BREAKING: Kristi Noem claims that Alex Pretti approached ICE with a gun.



What she doesn’t say is that he had a right to carry that gun and a license to carry that gun.



What she also doesn’t say is that he never pulled that gun out on officers.



And of course, what she doesn’t… pic.twitter.com/OJufMIxwx0 — Ed Krassenstein (@EdKrassen) January 24, 2026

Σε γραπτή δήλωση, οι συγγενείς είπαν ότι είναι «συντετριμμένοι και θυμωμένοι», καταγγέλλοντας ότι «τα αηδιαστικά ψέματα» που ειπώθηκαν για τον γιο τους από την κυβέρνηση είναι «απαράδεκτα και αποκρουστικά». Υποστήριξαν ότι τα βίντεο δείχνουν πως ο Πρέτι δεν κρατούσε όπλο όταν τον ακινητοποίησαν, αλλά το τηλέφωνό του, ενώ με το άλλο χέρι προσπαθούσε να προστατεύσει μια γυναίκα που δεχόταν σπρέι πιπεριού. «Παρακαλούμε, βγάλτε την αλήθεια για τον γιο μας. Ήταν καλός άνθρωπος», ανέφεραν.

Φίλοι και γείτονες τον περιγράφουν ως ήρεμο και πρόθυμο να βοηθήσει. «Είναι υπέροχος άνθρωπος» είπε μια γειτόνισσά του, προσθέτοντας: «Έχει μεγάλη καρδιά». Άλλοι ανέφεραν ότι δεν τον είχαν ποτέ στο μυαλό τους ως άνθρωπο που θα κυκλοφορούσε με πιστόλι στον δρόμο.

Με πληροφορίες από Associated Press