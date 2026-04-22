Μεξικό: Ο δράστης της επίθεσης στις πυραμίδες είχε υλικό που παραπέμπει στην επίθεση στο Columbine

Υλικό που παραπέμπει στην ένοπλη επίθεση στο λύκειο Columbine των ΗΠΑ εντόπισαν οι αρχές στην κατοχή του δράστη των πυροβολισμών στον αρχαιολογικό χώρο της Τεοτιουακάν στο Μεξικό, προσθέτοντας νέα στοιχεία για τα κίνητρα της επίθεσης.

Σύμφωνα με τις μεξικανικές αρχές, βρέθηκαν βιβλία, εικόνες και χειρόγραφες σημειώσεις που αναφέρονται σε επιθέσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Απρίλιο του 1999, περίοδο κατά την οποία σημειώθηκε η πολύνεκρη επίθεση στο Κολοράντο.

Η επίθεση στο Μεξικό σημειώθηκε τη Δευτέρα, ημερομηνία που συνέπεσε με την επέτειο της επίθεσης στο Columbine High School. Η επίθεση στο αμερικανικό σχολείο, το 1999, είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 12 μαθητών και ενός καθηγητή και αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά περιστατικά ένοπλης βίας σε σχολείο στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η επίθεση στην Teotihuacan είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί μία τουρίστρια από τον Καναδά και να τραυματιστούν τουλάχιστον 13 άνθρωποι. Επτά από αυτούς φέρουν τραύματα από σφαίρες, ενώ οι υπόλοιποι τραυματίστηκαν στην προσπάθειά τους να διαφύγουν.

Ο δράστης, που σύμφωνα με τις αρχές ενήργησε μόνος, αυτοκτόνησε στο σημείο. Ταυτοποιήθηκε ως ο 27χρονος Χούλιο Σέσαρ Χάσο Ραμίρες, από την πολιτεία Γκερέρο, και φέρεται να είχε επισκεφθεί τον χώρο εκ των προτέρων για να τον μελετήσει.

Κατά την έρευνα βρέθηκαν στην κατοχή του όπλο, μαχαίρι, πυρομαχικά, καθώς και σακίδιο με κινητό τηλέφωνο παλαιού τύπου και ταξιδιωτικά εισιτήρια.

Ο γενικός εισαγγελέας της πολιτείας του Μεξικού, José Luis Cervantes Martínez, ανέφερε ότι οι ερευνητές διαμόρφωσαν ψυχολογικό προφίλ του δράστη, το οποίο χαρακτηρίζεται από τάση μίμησης επιθέσεων που έχουν συμβεί σε άλλες χώρες και χρονικές περιόδους.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία και, σύμφωνα με τις αρχές, παραμένουν σε σταθερή κατάσταση. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται πολίτες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Κολομβία, τη Βραζιλία, την Ολλανδία, τη Ρωσία και τον Καναδά, με ηλικίες από 6 έως 61 ετών.

Η επίθεση σημειώθηκε λίγο μετά τις 11:30 το πρωί, όταν δεκάδες επισκέπτες βρίσκονταν στην Πυραμίδα της Σελήνης. Μάρτυρες ανέφεραν ότι ο δράστης άνοιξε πυρ ενώ οι τουρίστες κατέβαιναν τα σκαλιά, προκαλώντας πανικό.

Ο αρχαιολογικός χώρος της Τεοτιουακάν, μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και ένας από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς του Μεξικού, δέχεται εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο.

Μετά την επίθεση, η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, έκανε λόγο για ανάγκη ενίσχυσης των μέτρων ασφαλείας, ενώ ο υπουργός Ασφάλειας ανακοίνωσε αυξημένη παρουσία δυνάμεων σε τουριστικούς προορισμούς ενόψει και του Μουντιάλ 2026, το οποίο η χώρα θα συνδιοργανώσει.

Με πληροφορίες από Associated Press