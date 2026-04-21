Μεξικό: Ένοπλη επίθεση στις πυραμίδες - Νεκρός ένα τουρίστας και πολλοί τραυματίες

Ένας ένοπλος άνδρας που βρισκόταν στην κορυφή μιας από τις ιστορικές πυραμίδες του Τεοτιουακάν άνοιξε πυρ εναντίον τουριστών τη Δευτέρα, σκοτώνοντας έναν Καναδό και τραυματίζοντας τουλάχιστον 13 άτομα στον αρχαιολογικό χώρο βόρεια της πρωτεύουσας του Μεξικού, σύμφωνα με τις αρχές.

Ο δράστης ταυτοποιήθηκε ως ο 27χρονος Χούλιο Σεζάρ Τζάσο από το Μεξικό, όπως δήλωσε στην AP ένας κρατικός αξιωματούχος.

Ο Τζάσο πέθανε αργότερα από αυτοτραυματισμό με πυροβολισμό, σύμφωνα με τις αρχές, ενώ οι δυνάμεις ασφαλείας βρήκαν ένα όπλο, ένα μαχαίρι και πυρομαχικά.

Η ένοπλη επίθεση στο Μεξικό

Η τοπική κυβέρνηση ανέφερε ότι επτά άτομα τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς. Δεν αποκαλύφθηκε πώς τραυματίστηκαν τα υπόλοιπα άτομα, αλλά εκείνοι που μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία για περίθαλψη ήταν έξι Αμερικανοί, τρεις Κολομβιανοί, ένας Ρώσος, δύο Βραζιλιάνοι και ένας Καναδός, σύμφωνα με την τοπική κυβέρνηση. Το νεότερο άτομο που τραυματίστηκε ήταν 6 ετών, ενώ το μεγαλύτερο ήταν 61 ετών, σύμφωνα με τις μεξικανικές αρχές.

Βίντεο και φωτογραφίες που δημοσίευσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης έδειχναν έναν άνδρα να στέκεται με ένα όπλο στην κορυφή μιας πυραμίδας, ενώ οι άνθρωποι έπεφταν στο έδαφος για να προστατευθούν. Στα βίντεο ακούγονταν αρκετοί πυροβολισμοί.

A Canadian woman has been shot dead and and 13 others injured by a gunman at Mexico's famed Teotihuacan archaeological site.



Η επίθεση έλαβε χώρα λίγο μετά τις 11:30 π.μ. (τοπική ώρα), όταν δεκάδες τουρίστες βρίσκονταν στην κορυφή της Πυραμίδας της Σελήνης. Ένας άνδρας που στεκόταν στο μνημείο άρχισε να πυροβολεί προς τα πάνω, σύμφωνα με έναν ξεναγό που βρισκόταν στον τόπο του συμβάντος και μίλησε στο Associated Press.

«Μερικοί άνθρωποι, επειδή φοβήθηκαν... έπεσαν με το πρόσωπο προς τα κάτω στο έδαφος, και οι υπόλοιποι αρχίσαμε να κατεβαίνουμε», είπε ο ξεναγός, περιγράφοντας πώς ο δράστης, μόλις είδε τους τουρίστες να κατεβαίνουν τα σκαλοπάτια της πυραμίδας, άρχισε να πυροβολεί.

Μια άλλη ομάδα επισκεπτών ξάπλωσε ακίνητη στην πυραμίδα για να αποφύγει να γίνει στόχος του δράστη, τον οποίο οι αρχές δεν έχουν ακόμη ταυτοποιήσει.

Υπό έρευνα το περιστατικό

Τα προηγούμενα χρόνια, το προσωπικό του αρχαιολογικού χώρου πραγματοποιούσε ελέγχους ασφαλείας πριν οι άνθρωποι εισέλθουν στην περιοχή, αλλά έκτοτε έχει σταματήσει.

Η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η ένοπλη επίθεση θα διερευνηθεί και ότι βρίσκεται σε επαφή με την καναδική πρεσβεία.

«Αυτό που συνέβη σήμερα στο Τεοτιουακάν μας πονάει βαθιά. Εκφράζω την πιο ειλικρινή μου αλληλεγγύη προς τα θύματα και τις οικογένειές τους», έγραψε.

Lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente. Expreso mi más sincera solidaridad con las personas afectadas y sus familias. Estamos en contacto con la embajada de Canadá.



Η Ανίτα Ανάντ, υπουργός Εξωτερικών του Καναδά, δήλωσε στο X ότι «ως αποτέλεσμα μιας φρικτής πράξης βίας με όπλα, ένας Καναδός σκοτώθηκε και ένας άλλος τραυματίστηκε στο Τεοτιουακάν» και ότι «οι σκέψεις της είναι με τις οικογένειές τους και τους αγαπημένους τους».

Οι πυραμίδες του Τεοτιουακάν είναι μια σειρά από τεράστια κτίσματα στα περίχωρα της Πόλης του Μεξικού, τα οποία χτίστηκαν από τρεις διαφορετικούς αρχαίους πολιτισμούς. Ως ένας από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς του Μεξικού, ο χώρος προσέλκυσε περισσότερους από 1,8 εκατομμύρια διεθνείς επισκέπτες πέρυσι, σύμφωνα με στοιχεία της κυβέρνησης.

Το Εθνικό Ινστιτούτο Ανθρωπολογίας και Ιστορίας δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι ο αρχαιολογικός χώρος του Τεοτιουακάν θα παραμείνει κλειστός μέχρι νεωτέρας.

Με πληροφορίες από Associated Press