Μεξικό: Κάτοικοι επιτέθηκαν σε τουρίστα που σκαρφάλωσε σε ναό των Μάγια

Ένας τουρίστας που επισκέφθηκε το Μεξικό συνελήφθη και αργότερα δέχθηκε επίθεση αφού σκαρφάλωσε στην πλευρά ενός ιστορικού ναού των Μάγια.

Σε βίντεο που εξασφάλισαν το Sky News και η Daily Mail, ένας άνδρας από τη Γερμανία - η ταυτότητα του οποίου δεν έχει δημοσιοποιηθεί - φαίνεται να σκαρφαλώνει την πλευρά του ναού του Κουκουλκάν στο Τσιτσέν Ιτζά στο Γιουκατάν του Μεξικού, την Πέμπτη 20 Μαρτίου, καθώς οι ντόπιοι του φώναζαν.

«Δεν επιτρέπεται να ανεβαίνεις στο ναό!» ακούγεται ένας θεατής να φωνάζει στα ισπανικά, ενώ ένα άλλο άτομο αποκαλεί τον Γερμανό άνδρα «ηλίθιο».

Ένας φρουρός ασφαλείας φαίνεται στη συνέχεια να ανεβαίνει στο ναό κυνηγώντας τον άνδρα. Αφού έφτασαν και οι δύο στην κορυφή, το πλήθος στο έδαφος από κάτω ξέσπασε σε αποδοκιμασίες. Λίγο αργότερα, μέλη της μεξικανικής εθνοφρουράς συνέλαβαν τον τουρίστα, ο οποίος οδηγήθηκε μακριά από τον ναό με τα χέρια δεμένα πίσω από την πλάτη του.

Το βίντεο δείχνει επίσης μέλη του κοινού να τρέχουν προς τον άνδρα καθώς τον οδηγούσαν οι άνδρες της Εθνοφρουράς και να τον χτυπούν και να του φωνάζουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Το Mexico News Daily ανέφερε ότι 8.000 με 9.000 άτομα επισκέπτονταν τον ναό, γνωστός και ως El Castillo, τη στιγμή που σημειώθηκε το περιστατικό.

Το συγκρότημα Τσιτσέν Ιτζά, όπου βρίσκεται ο ιστορικός τόπος, γίνεται ένας εξαιρετικά δημοφιλής ταξιδιωτικός προορισμός τόσο για τους ντόπιους όσο και για τους τουρίστες κατά τη διάρκεια της ισημερίας, καθώς ο αρχαίος ναός των Μάγια χτίστηκε πριν από περισσότερα από 1.000 χρόνια έτσι ώστε να μπορεί να παρατηρηθεί ένα φαινόμενο φωτός και σκιάς κατά τη διάρκεια της εποχιακής μετάβασης.

#Mexico🇲🇽: A German tourist ignored the rules and climbed Kukulcan pyramid in Chichen Itza, sparking outraged by the rest of the visitors. Local media reported that the 38 year old man was confronted by others visitors while he was taken away into custody. pic.twitter.com/RMU0SdpcSV