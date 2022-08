Μετά την Αρμενία, και η Ουκρανία διαψεύδει ότι εμπλέκεται στις παρακολουθήσεις

Η ουκρανική πλευρά, μέσω του πρέσβη της στην Ελλάδα, διευκρινίζει πως δεν έχει ζητήσει ποτέ από την χώρα μας στοιχεία παρακολουθήσεων.

«Παράξενες εποχές. Διεθνής Οργάνωση κατηγορεί τα θύματα του πολέμου για παραβίαση των κανόνων του πολέμου. Ξένες υπηρεσίες κατηγορούν την Ουκρανία για υποκλοπή των πολιτών της» επεσήμανε ο κ. Σεργκέι Σουτένκο σε σειρά αναρτήσεών του στο Twitter, για να συμπληρώσει.

«Επιτρέψτε μου να επισημάνω αυτό, ποτέ δεν έχουμε ζητήσει κάτι τέτοιο από τον Έλληνα ομόλογό μας. Αυτοί οι ισχυρισμοί είναι αποκομμένοι από την πραγματικότητα».

Ο ίδιος διαπιστώνει πως η στιγμή είναι «πολύ βολική για να αποσπάσουν την προσοχή από το βασικό θέμα - τον ρωσικό πόλεμο στην Ουκρανία» και υπογραμμίζει πως «οι Ρώσοι κατακτητές σκοτώνουν καθημερινά ειρηνικούς Ουκρανούς και καταστρέφουν ουκρανικές πόλεις και χωριά».

