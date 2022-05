Met Gala: Η έκπληξη της Μπλέικ Λάιβλι που άφησε τον Ράιαν Ρέινολντς έκθαμβο

Μία έκπληξη επιφύλασσε η Μπλέικ Λάιβλι στους δημοσιογράφους, αλλά και τον σύζυγό της, Ράιαν Ρέινολντς, με την εμφάνισή της στο Met Gala.

Η Λάιβλι εμφανίστηκε με μία μακριά τουαλέτα με χάντρες, έναν πελώριο ροζ φιόγκο στη μέση και ασορτί γάντια. Ο Ρέινολντς είχε επιλέξει ένα σκούρο σμόκιν.

Ωστόσο, η ηθοποιός έκρυβε έναν «άσσο» κάτω από τον φιόγκο της, τον οποίο αγνοούσε και ο σύζυγός της.

Καθώς ανέβαινε τη σκάλα, την πλησίασαν άτομα από την ομάδα της. Άνοιξαν τον φιόγκο και από κάτω ξεδιπλώθηκε με μακριά ουρά σε γαλάζιες αποχρώσεις.

Ο Ρέινολντς, που είχε ήδη ανέβει τη σκάλα, έμεινε έκθαμβος να κοιτάζει την πανέμορφη αγαπημένη του.

Η αντίδρασή του αυτή έγινε αφορμή για πολλά σχόλια στο Twitter, με τους χρήστες να τον επαινούν.

