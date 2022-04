Μέριλιν Μονρόε: Η αλήθεια για τον θάνατό της

Ήταν στις 5 Αυγούστου 1962, στις 03:30, όταν ο ψυχίατρος της Μέριλιν Μονρόε εισέβαλε στην κρεβατοκάμαρά της και την βρήκε νεκρή στο κρεβάτι.

Ο Δρ. Ραλφ Γκρίνσον μπήκε στο δωμάτιο, σπάζοντας ένα παράθυρο και δίπλα στη νεκρή σταρ, επάνω στο κομοδίνο, είδε ένα άδειο μπουκάλι με υπνωτικά.

Η οικονόμος της Μέριλιν Μονρόε, Γιούνες Μάρεϊ, είχε ξυπνήσει στη μέση της νύχτας και είχε δει φως στο δωμάτιο της σταρ, ενώ η πόρτα ήταν κλειδωμένη. Ανήσυχη για το τι μπορεί να έχει συμβεί κάλεσε τον Γκρίνσον. Ή τουλάχιστον αυτό ειπώθηκε εκείνη την εποχή.

Στο νέο ντοκιμαντέρ του Netflix, The Mystery of Marilyn Monroe: The Unheard Tapes, ο βιογράφος της Μονρόε, Άντονι Σάμερς, παρουσιάζει νέα χρονοδιάγραμμα των γεγονότων εκείνης της νύχτας. Αυτό φαίνεται να προκύπτει από εκατοντάδες συνεντεύξεις, που έγιναν για μια ενημερωμένη έκδοση της βιογραφίας του 1985, Goddess.

Το νέο ντοκιμαντέρ με νέες συνεντεύξεις μελών της οικογένειας του Δρ. Γκρίνσον αναφέρεται σε φήμες και ασυνέπειες γύρω από τον θάνατο της Μονρόε.

Η σύζυγος του αρθρογράφου Άρθουρ Τζέικομπς, σύμφωνα με το Esquire έδωσε μια διαφορετική εκδοχή. Σύμφωνα με το ντοκιμαντέρ, γύρω στις 22:30 της 4ης Αυγούστου, ένας συνοδός είπε στον Τζέικομπς ότι κάτι δεν πήγαινε καλά στο Hollywood Bowl - προφανώς, πολύ νωρίτερα από την ανακάλυψη της νεκρής Μονρόε.

«Αυτό δεν είναι αλήθεια, γιατί ο σύζυγός μου ήταν εκεί», λέει η σύζυγος του Τζέικομπς, σύμφωνα με το ντοκιμαντέρ του Netflix. Αντίθετα, ο Σάμερς επιβεβαιώνει με πολλά μέλη που βρίσκονταν στο ασθενοφόρο, η Μέριλιν Μονρόε πέθανε καθ΄οδόν προς το νοσοκομείο.

Στο ντοκιμαντέρ, η Μάρεϊ δηλώνει ότι ο Ρόμπερτ Κένεντι ήταν στο σπίτι της Μονρόε, το απόγευμα της ημέρας που πέθανε. Τις ημέρες πριν από τον θάνατό της, σύμφωνα με τις αναφορές του Σάμερς, η Μονρόε είπε σε μια φίλη της ότι ήταν «πολύ ερωτευμένη και επρόκειτο να παντρευτεί τον Ρόμπερτ Κένεντι».

Η Μάρεϊ ανέφερε, επίσης, ότι Κένεντι και Μονρόε είχαν τρομερό καυγά την ημέρα του θανάτου της. Το ντοκιμαντέρ επιβεβαιώνει ότι ο Κένεντι πέταξε στο αεροδρόμιο με ένα ελικόπτερο για να προλάβει μια πτήση γύρω στις 2 ή 3 το πρωί τη νύχτα του θανάτου της Μονρόε.

Ο θάνατος της Μέριλιν Μονρόε είχε δημιουργήσει διάφορες θεωρίες συνωμοσίες.

Το ντοκιμαντέρ του Netflix έκανε πρεμιέρα στις 27 Απριλίου.

Με πληροφορίες Esquire