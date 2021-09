Πέθανε, σε ηλικία 89 ετών, ο πρωτοπόρος σκηνοθέτης Melvin Van Peebles, επονομαζόμενος και «πατέρας του μαύρου σινεμά».



Ο Βαν Πιμπλς, γνωστός για τις ταινίες τού 1970 «Watermelon Man» και «Sweet Sweetback's Baadasssss Song» πέθανε στο σπίτι του στη Νέα Υόρκη, με την οικογένειά του να κάνει μνεία στην «ανεξάντλητη καινοτομία του».

«Είμαι τόσο θλιμμένος από την απώλεια του αδερφού μου Μέλβιν Βαν Πιμπλ που έφερε στο προσκήνιο το ανεξάρτητο μαύρο σινεμά με το επαναστατικό Sweet Sweetback's Baadasssss Song» έγραψε μεταξύ άλλων ο βραβευμένος με Όσκαρ Σπάικ Λι, αναρτώντας στο Instagram την υπογεγραμμένη αφίσα που του είχε χαρίσει ο κινηματογραφιστής.

Σκηνοθέτησε την κωμωδία Watermelon Man που πραγματευόταν την περίπτωση ενός λευκού ρατσιστή ασφαλιστή τού '60 που μια μέρα ξυπνά για να διαπιστώσει πως είναι μαύρος.

Την αμέσως επόμενη χρονιά, ο Βαν Πιμπλ επανήλθε με μια ακόμη πιο επαναστατική ταινία για έναν μαύρο άνδρα που προσπαθεί να ξεφύγει από λευκούς αστυνομικούς.

Ο Μέλβιν Πιμπλς γεννήθηκε στο Σικάγο και σπούδασε λογοτεχνία. Μετά από ένα σύντομο πέρασμα από την αμερικανική αεροπορία, σπούδασε με το Ολλανδικό Εθνικό Θέατρο και ήταν τότε που αποφάσισε να προσθέσει το Van στο ονοματεπώνυμό του. Δούλεψε ως συγγραφέας, σκηνοθέτης, μουσικός και μελετούσε αστρονομίά.



«Αξιοποιούσε το κάθε δευτερόλεπτο, το κάθε καρέ και, παρότι από την τελευταία φορά που τον είδα, έχουν περάσει πολλά χρόνινα, ήταν μια νύχτα στην οποία χόρεψε με την ψυχή του. Ο άνθρωπος ζούσε τη ζωή του» έγραψε ο επίσης βραβευμένος με όσκαρ σκηνοθέτης του Moonlight Μπάρι Τζέκινς.

“You have to not let yourself believe you can’t. Do what you can do within the framework you have. And don’t look outside. Look inside.”



― the iconic artist, filmmaker, actor, playwright, novelist, composer and sage Melvin Van Peebles, who has gone home at the age of 89. pic.twitter.com/36BQKzN9G7