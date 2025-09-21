ΔΙΕΘΝΗ

Μελόνι για Κερκ: «Ήθελαν να τον σταματήσουν επειδή ήταν ελεύθερος, θαρραλέος και ικανός»

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός συνέδεσε το περιστατικό με μια ευρύτερη πολιτική αντιπαράθεση, λέγοντας ότι «κάποιοι έχουν γαλουχηθεί με την ιδέα ότι όποιος είναι διαφορετικός από εσένα πρέπει να ανατρέπεται»

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι αναφέρθηκε εκτενώς στη δολοφονία του συντηρητικού Αμερικανού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, μιλώντας την Κυριακή στη γιορτή της νεολαίας του κόμματός της «Αδέλφια της Ιταλίας».

Η Μελόνι ξεκίνησε την ομιλία της με μήνυμα ότι «οι απειλές πολλαπλασιάζονται όσο αποδεικνύουμε ότι είμαστε ικανοί να κυβερνήσουμε», υπογραμμίζοντας ωστόσο πως «εμείς δεν φοβόμαστε».

Στη συνέχεια στάθηκε ιδιαίτερα στη δολοφονία του Κερκ, την οποία χαρακτήρισε πλήγμα όχι μόνο κατά του ίδιου, αλλά και κατά της ελευθερίας της έκφρασης. «Είδα ανθρώπους να τυπώνουν μπλούζες με το αίμα του στον λαιμό και να γράφουν πως “τώρα κέρδισε αυτή τη δημόσια συζήτηση”. Ο Κερκ ήταν επικίνδυνος για το mainstream αφήγημα επειδή το αποδομούσε με τη λογική», σημείωσε.

Κατά την ίδια, «ήθελαν να τον σταματήσουν επειδή ήταν ελεύθερος, θαρραλέος και ικανός. Άνθρωποι με αυτά τα χαρακτηριστικά φοβίζουν εκείνους που πιστεύουν ότι μπορούν να επιβάλουν τις απόψεις τους με τη βία».

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός συνέδεσε το περιστατικό με μια ευρύτερη πολιτική αντιπαράθεση, λέγοντας ότι «κάποιοι έχουν γαλουχηθεί με την ιδέα ότι όποιος είναι διαφορετικός από εσένα πρέπει να ανατρέπεται». «Εμείς δεν υπήρξαμε ποτέ έτσι», πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι ο θάνατος του Κερκ «προκάλεσε αγανάκτηση και προβληματισμό σε όλο τον κόσμο».

Η τοποθέτηση της Μελόνι εντάσσεται σε μια περίοδο αυξημένης πολιτικής έντασης στην Ιταλία, όπου το κόμμα της επιδιώκει να ενισχύσει το προφίλ του ως βασικού υπερασπιστή των συντηρητικών αξιών στην Ευρώπη. Παράλληλα, ενισχύει τη ρητορική περί «μάχης απέναντι στο κυρίαρχο αφήγημα», η οποία συναντά απήχηση στο ακροατήριο της δεξιάς τόσο στην Ιταλία όσο και διεθνώς.

