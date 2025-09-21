Τσάρλι Κερκ: Χιλιάδες συρρέουν στην Αριζόνα για την κηδεία - Ομιλίες από τον Τραμπ και τον Βανς

Χιλιάδες άνθρωποι έχουν αρχίσει να συγκεντρώνονται στην Αριζόνα για την επιμνημόσυνη δέηση προς τιμήν του Τσάρλι Κερκ, που θα τελεστεί στο στάδιο State Farm Stadium.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Τζέι Ντι Βανς και η χήρα του Κερκ, Έρικα, ήταν ανάμεσα σε μια μακρά λίστα επιφανών αξιωματούχων και προσωπικοτήτων που θα αποτίσουν φόρο τιμής στον δολοφονημένο ακτιβιστή.

Έξω και μέσα στο στάδιο, χωρητικότητας περίπου 63.000 θέσεων, υπάρχει μεγάλη αστυνομική παρουσία, με επικεφαλής τη Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ.Ένας άνδρας οπλισμένος με όπλο και μαχαίρι συνελήφθη το Σάββατο στον χώρο,ο οποίος ισχυρίστηκε ότι παρείχε ιδιωτική ασφάλεια.

Σύμφωνα με την Turning Point USA που διοργανώνει την τελετή, αναμένεται να παρευρεθούν σχεδόν 100.000 άνθρωποι.

Οι πόρτες του State Farm Stadium ανοίγουν στις 08:00 τοπική ώρα,(6 το απόγευμα, ώρα Ελλάδος) με το επίσημο πρόγραμμα να ξεκινά στις 11:00 (τοπική ώρα).

Εικόνα έξω από το στάδιο, από τις πρώτες πρωινές ώρες:

Outside State Farm Stadium for Charlie Kirk’s funeral service https://t.co/BfH6sIUzS6 — Mina Gawargious (@MinaGawargious) September 21, 2025

Ο Τσάρλι Κερκ δολοφονήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου ενώπιον χιλιάδων φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Utah Valley, μια πράξη που οι εισαγγελείς έχουν χαρακτηρίσει ως πολιτική βία και που έχει εντείνει τους φόβους για την πορεία μιας βαθιά διχασμένης χώρας.

Οι εισαγγελείς έχουν απαγγείλει κατηγορίες για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού στον 22χρονο Τάιλερ Ρόμπινσον για τη δολοφονία του Κερκ και έχουν δηλώσει ότι θα ζητήσουν τη θανατική ποινή.

Μετά τον θάνατο του Κερκ, ο Τραμπ και οι σύμβουλοί του προσπάθησαν να ρίξουν την ευθύνη στους Δημοκρατικούς, παρόλο που οι εκλεγμένοι ηγέτες και τα στελέχη του κόμματος καταδίκασαν ομόφωνα τη δολοφονία. Αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι πιστεύουν πως ο ύποπτος έδρασε μόνος του.

凌晨大概 0230 去到 State Farm Stadium 睇吓情況。如我之前所想，出面已經有人龍排𡁵隊，等喺朝早 0800 入場參加 Charile Kirk 嘅追悼會。我有行埋去同佢哋傾吓偈。各膚色州份年紀嘅人都有，亦有嚟自加拿大、墨西哥、英國、日本等等嘅外國人。（我唔拍佢哋個樣喇，廢事之後佢哋被啲極左… pic.twitter.com/a44H35dkNN — TM說 (@TMSyut) September 21, 2025

Οι εισαγγελείς έχουν πει ότι υποπτεύονται πως ο Ρόμπινσον σκότωσε τον Κερκ επειδή είχε προσωπικά αγανακτήσει με αυτό που αντιλαμβανόταν ως «μίσος» του Κερκ. Ωστόσο, επικαλούμενο τρεις πηγές με γνώση της έρευνας, το NBC μετέδωσε το Σάββατο ότι οι ομοσπονδιακές αρχές δεν έχουν βρει καμία σύνδεση μεταξύ του Ρόμπινσον και αριστερών ομάδων, στις οποίες η κυβέρνηση Τραμπ είχε απειλήσει ότι θα εξαπολύσει διώξεις μετά την αιματηρή επίθεση.

Ο Κερκ ίδρυσε την Turning Point USA το 2012, σε ηλικία 18 ετών, για να οργανώσει τους νέους συντηρητικούς. Στη διάρκεια 13 χρόνων, τη μετέτρεψε σε μια ακροδεξιά δύναμη με βαθιά διείσδυση σε λύκεια, πανεπιστήμια και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Την Πέμπτη, το διοικητικό συμβούλιο ανακοίνωσε ότι η Ερίκα Κερκ εξελέγη ομόφωνα να διαδεχθεί τον σύζυγό της ως CEO και πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Turning Point.

Με πληροφορίες από Guardian

