Η δημοπρασία της Μελάνια Τραμπ δεν πήγε όπως, πιθανότατα, φανταζόταν, καθώς δεν κατάφερε να επιτύχει την τιμή-στόχο των 250.000 δολαρίων.

Η πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ είχε βγάλει στο «σφυρί» το λευκό καπέλο που φορούσε κατά την επίσημη επίσκεψη της Μπριζίτ και του Εμανουέλ Μακρόν στον Λευκό Οίκο, μια ακουαρέλα με πρωταγωνίστρια την ίδια που φορά το ίδιο καπέλο από τον Γάλλο καλλιτέχνη Marc-Antoine Coulon και μια ψηφιακή έκδοση του ίδιου έργου τέχνης.

Η δημοπρασία ξεκινούσε από 250.000 δολάρια ή 1415.86 SOL (κρυπτονόμισμα). Όταν ολοκληρώθηκε η δημοπρασία την Τετάρτη, υπήρχαν μόνο πέντε προσφορές για τα αντικείμενα, η καθεμία γύρω στην ελάχιστη απαίτηση των 1.800 Solana. Αν και το ελάχιστο ποσό του SOL υπήρχε, μια απότομη πτώση στην αγορά τις τελευταίες δύο εβδομάδες είχε ως αποτέλεσμα η τελική προσφορά να είναι περίπου 170.000 δολάρια – περίπου 80.000 λιγότερα από το όριο προσφοράς ανοίγματος.

Η συλλογή δημοπρασιών, που ονομάστηκε «Head of State», σηματοδοτεί το δεύτερο εγχείρημα υψηλού προφίλ της Μελάνια Τραμπ σε NFT και κρυπτονομίσματα. Τον Δεκέμβριο, έβγαλε προς πώληση ένα NFT με τίτλο Melania’s Vision: a watercolor painting of her eyes.



Με πληροφορίες Guardian