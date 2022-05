Μεγάλη φωτιά δίπλα στο αεροδρόμιο της Γενεύης- Προβλήματα στις πτήσεις

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε δίπλα στο αεροδρόμιο της Γενεύης, με συνέπεια να προκύψουν προβλήματα με τις πτήσεις.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε μόλις έξω από τον φράχτη του αεροδρομίου, δήλωσε ο εκπρόσωπός του, από όπου υψωνόταν μαύρος καπνός προς τον ουρανό.

«Υπάρχει ένα κτίριο, ένα υπό κατασκευή νέο κέντρο υποδοχής για αιτούντες άσυλο, όπου ξέσπασε φωτιά. Βρίσκεται έξω από την περίμετρο του αεροδρομίου», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ignace Jeannerat, εκπρόσωπος του αεροδρομίου. «Προκαλεί πολύ καπνό», συμπλήρωσε.

Οι προσγειώσεις στο αεροδρόμιο σταμάτησαν, προς το παρόν, ενώ οι απογειώσεις αεροσκαφών είναι στην κρίση των πιλότων, εξήγησε ο Jeannerat. Αεροσκάφη από τη Λισαβόνα, τη Βαρκελώνη και τη Μαδρίτη, που είχαν προορισμό τη Γενεύη, άλλαξαν πορεία προς άλλα αεροδρόμια, ενώ άλλες πτήσεις έχουν καθυστερήσεις.

