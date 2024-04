Mea culpa από το Ισραήλ: «Σοβαρό λάθος» η επίθεση με τους 7 νεκρούς στη World Central Kitchen

Mea culpa από το Ισραήλ, που αναγνώρισε ως «σοβαρό λάθος» την επίθεση στη World Central Kitchen στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο επικεφαλής του ισραηλινού στρατού παραδέχθηκε σήμερα, Τετάρτη, πως διαπράχθηκε «σοβαρό λάθος» στον αεροπορικό βομβαρδισμό που εξαπέλυσε το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας και κατά τον οποίο σκοτώθηκαν επτά εργαζόμενοι της μη κυβερνητικής οργάνωσης World Central Kitchen (WCK).

«Το συμβάν αυτό ήταν σοβαρό λάθος», δήλωσε ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας, ο στρατηγός Χερτσί Χαλεβί, σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του που μεταφορτώθηκε στο X. «Ηταν λάθος που ακολούθησε λαθεμένη νυχτερινή αναγνώριση, κατά τη διάρκεια πολέμου, σε πολύ περίπλοκες συνθήκες. Δεν έπρεπε να γίνει», πρόσθεσε ο στρατηγός. «Μοιραζόμαστε των πένθος των οικογενειών (των θυμάτων) και της οργάνωσης World Central Kitchen από το βάθος της καρδιάς μας», συνέχισε ο στρατηγός. «Ανεξάρτητος οργανισμός θα ερευνήσει σε βάθος το γεγονός και θα δημοσιοποιήσει τα ευρήματά του τις επόμενες ημέρες», ανακοίνωσε.

