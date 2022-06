Με μηχανή από το Λονδίνο στο Λάγος: «Επέζησα από δύο αμμοθύελλες, παραλίγο να μείνω χωρίς νερό στη Σαχάρα»

Έχει ανέβει δύο φορές στο Κιλιμάντζαρο, πήγε από το Λάγος στην Άκρα με ποδήλατο σε τρεις ημέρες. Είναι προφανές ότι ο Kunle Adeyanju αγαπά τον κίνδυνο και την αδρεναλίνη. Κάπως έτσι, αποφάσισε να πάει από το Λονδίνο στο Λάγος της Νιγηρίας με μηχανή.

Του πήρε 41 ημέρες για να καλύψει 13.000 χιλιόμετρα, περνώντας από 11 χώρες και 31 πόλεις. Ένα ταξίδι κατά το οποίο ο Νιγηριανός έπεσε δύο φορές σε αμμοθύελλα, ενώ παραλίγο να ξεμείνει από νερό ενώ διέσχιζε τη Σαχάρα.

Thank you Nigerians, thank you Africa, & Indeed World Over! …… it pays to serve humanity!#EndPolio #LionHeart#ThinkAfrica #LondonToLagos pic.twitter.com/s1JMpRSOnO